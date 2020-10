Mit dem Wechsel der Aufgaben geben sich in Herressen-Sulzbach aktuell zahlreiche Handwerker die Klinke in die Hand. Waren eben noch die Stahlarbeiter an dem Ersatzneubau vor Ort, kümmern sich andere bereits um den Putz oder um die Fassadengestaltung – etwa die Angestellten der Firma Bernd Letzel Außenputze aus Hohenleuben. Mitte 2021 könnte der so entstehende für rund 2,3 Millionen Euro geplante Kita-Neubau für die „Moorentaler Spatzen“ bezugsfertig sein.