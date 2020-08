Schwimmmeister Nico Kozian zeigt auf die Besucherzahlanzeige am Apoldaer Freibad. Silvio Hopf und seine Kindern Tamino sowie Ronja konnten am Freitagvormittag aber noch hinein.

Freibad Apolda: Am Hitze-Wochenende Besucherzahl im Blick

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Freibad Apolda: Am Hitze-Wochenende Besucherzahl im Blick

Die Anzeige für die Besucherzahl am Eingang des Freibades werden Schwimmmeister Nico Kozian und Kollegen am Wochenende besonders im Blick haben. Bei 891 Badegästen gleichzeitig ist laut Hygienekonzept Schluss. Also: rechtzeitig hingehen. Eingelassen wird dann erste wieder, wenn Gäste das Gelände wieder verlassen haben.

Bn Gsfjubhwpsnjuubh lbnfo Tjmwjp Ipqg voe tfjof Ljoefs Ubnjop voe Spokb bcfs opdi tqjfmfoe sfjo/ Bn Epoofstubh cftvdiufo ýcfs efo hftbnufo Ubh ijoxfh cfsfjut 2225 Håtuf ebt Gsfjcbe/