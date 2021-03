Frist für Weimarer Zwiebelmarkt läuft

Pandemie hin oder her – Weimar bereitet auch in diesem Jahr einen Zwiebelmarkt vor. Findet er statt, dann wäre es offiziell der 368. Die Stadtverwaltung hat jetzt darauf hingewiesen, dass die Bewerbungsfrist zur Teilnahme – insbesondere für Händler, Gastronomen und Bühnenbetreiber – am 31. März 2021 endet. Entscheidend ist dabei der Posteingang der Bewerbung bei der Stadt Weimar.

Die Bewerbung sollte Angaben über die Art und Größe des Standes, über das Verkaufssortiment, den Strom- und Wasserbedarf sowie ein Standfoto enthalten. Interessierte können ihre Bewerbung für das traditionelle Stadtfest an den Bereich Märkte der Stadtverwaltung Weimar (Schwanseestraße 17) senden. E-Mail: maerkte@stadtweimar.de

Bewerbungen, die nach dem 31. März eingehen, können nicht berücksichtigt werden. Die Entscheidung über die Vergabe der Standplätze soll bis zum 30. Juni fallen. Coronabedingt stehe die Durchführung des Zwiebelmarktes allerdings unter Vorbehalt, teilte die Stadt mit. Auch die örtliche und zeitliche Ausdehnung seien aufgrund der Corona-Bedingungen noch weitgehend unklar.

Im vergangenen Jahr hatte die Stadt den Zwiebelmarkt am Mittwoch und Donnerstag vor dem eigentlichen Marktwochenende als Wochenmarkt durchgeführt und diesen dafür auf die Schillerstraße ausgeweitet. Das kam bei Besuchern und Markthändlern gut an und ist auch in diesem Jahr denkbar.

Am Zwiebelmarkt-Wochenende vom 8. bis 10. Oktober soll es in diesem Jahr möglichst wieder Bühnenprogramme und eine größere Sortimentsauswahl geben. Die Begrenzung des Marktgebietes ist derweil noch nicht entschieden.

Interessenten können sich bei Fragen zum Bewerbungs- und Vergabeverfahren an das Amt für Wirtschaft und Märkte unter den Telefonnummern 03643/762-482 oder 762-483 oder per E-Mail an die Marktmeisterei (maerkte@stadtweimar.de) wenden.