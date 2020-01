Gräfenthaler Pappenheim-Denkmal wird ab jetzt restauriert

Die Restaurierung des Epitaphs in der Stadtkirche Sankt Marien darf getrost auch als Rettung bezeichnen werden und kommt keinen Monat zu früh. „Es gab größere Schäden, als angenommen“, sagt Jürgen Wollmann, Diakon der Kirchgemeinde Gräfenthal. Die Gedenktafel ist Christoph Ullrich von Pappenheim (1546-1599), dem letzten Vertreter der Gräfenthaler Linie des Adelsgeschlechts, und dessen Frau Magdalena gewidmet, die es nach seinem Tod anfertigen ließ. Das Paar ist auf den beiden Mittelteilen (Reliefs), die das Zentrum des Epitaphs darstellen, abgebildet. Ihre beiden steinernen Platten liegen noch unter einer Schutzplane in der Kirche; Wollmann schätzt ihr Gewicht auf jeweils mindestens eine Tonne.

Eigentlich sollten sie im Januar schon in die Werkstatt von Diplomrestauratorin Andrea Neid nach Elleben im Ilmkreis kommen, doch es gab Verzögerungen. Kurz vor Weihnachten wurden zunächst die Wappensäulen als Seitenteile, das Postament (Sockel), der obere Abschluss und ein hölzernes Barockkruzifix abgeholt. „Erster Arbeitsschritt ist immer die Säuberung und Erstbegutachtung mit Schadensdokumentation sowie Farbanalysen. Erst dann erfolgt die eigentliche Restaurierung“, sagt Wollmann. Die vorgenannten Elemente seien in recht gutem Zustand und erst einmal gesichert.

Laut erster Untersuchungsergebnisse könnte das Kunstwerk früher sogar eine Zeit lang im Freien gestanden haben. Bei der großen Kirchensanierung ab 1914 seien außerdem viele Schäden nur mit Zement kaschiert worden. Insbesondere die Verankerung in der Kirchenwand habe Schäden hinterlassen, sagt der 61-Jährige.

Wesentlicher Aspekt der Aufarbeitung sei, die früheren Farben möglichst originalgetreu zu rekonstruieren und alte, nicht originale Farbschichten abzutragen. „Es wird eher zart und pastellartig erscheinen, nicht bunt“, so der Geistliche. Diese erste Phase müsse aufgrund diverser Fördermittelrichtlinien noch dieses Jahr abgeschlossen werden. Das Geld stammt aus Lottomitteln der Staatskanzlei, von der Landeskirche, privaten Spendern und der Kirchgemeinde selbst. Auch beim Landesdenkmalamt will Wollmann noch um Mittel ersuchen. „Insgesamt kostet die komplette Maßnahme sicher 25.000, vielleicht 30.000 Euro“, sagt er. Den genauen Wert wird er Ende März bei einem Vororttermin in Elleben erfahren. „Wir freuen uns auch weiterhin über Unterstützer“, sagt er.

Am Sonntag, 9. Februar, ist anlässlich des Neujahrsempfangs von Bürgermeister Wolfgang Wehr um 10 Uhr ein Gottesdienst in der Kirche geplant.