Gute Langlaufbedingungen im Thüringer Wald

Winterfans können sich am dritten Adventswochenende auf recht ordentliche Schneebedingungen im Thüringer Wald freuen. Am Samstag lagen nach Angaben des dortigen Regionalverbunds in den Höhenlagen teils bis zu 42 Zentimeter Schnee. Für den Skilanglauf war ein Streckennetz von 278 Kilometern und 27 Skiwanderwegen präpariert. Der Streckenzustand schwankte zwischen sehr gut und eingeschränkt. Für Alpinskifahrer standen vier der 22 Skiliftanlagen offen, neben der Skiarena Silbersattel auch zwei in Oberhof und eine in Siegmundsburg bei Masserberg. Für den Rodelspaß konnten Ausflügler 15 präparierte Hänge ansteuern, für das Rutschen auf Gummireifen (Snowtubing) eine Anlage.

Der Regionalverbund mahnte Schnee-Ausflügler zur Rücksicht und Einhaltung der Corona-Regeln. Insbesondere sollten nur ausgewiesene Parkplätze genutzt und die vor allem an Wochenenden oft überlaufenen bekannten Wintersportorte wie Oberhof, der Schneekopf, die Schmücke und Masserberg möglichst gemieden werden.