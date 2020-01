Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Im Sachswerfer Handwagen kann wieder gestöbert werden

Der Kindergarten „Wirbelwind“ in Niedersachswerfen organisiert Anfang Februar wieder einen Kindersachenbasar. Der Saal der Gaststätte „Sachswerfer Handwagen“ in der Vater-Jahn-Straße verwandelt sich am Freitag, dem 7. Februar, von 15.30 bis 18 Uhr und am Samstag, dem 8. Februar, von 14 bis 17 Uhr in eine riesige Verkaufsfläche. Schwangere haben wieder die Möglichkeit, am Freitag bereits ab 14.30 Uhr den Vorverkauf zu nutzen, heißt es in der Ankündigung. Angeboten wird gut erhaltene Frühjahr- und Sommerbekleidung für Kinder bis Größe 176 sowie Mode für Schwangere, Spielwaren, Baby- und Kinderzubehör wie beispielsweise Kinderwagen, Autositze und vieles mehr. 15 Prozent der Basar-Einnahmen und der Erlös aus dem Verkauf von Kaffee und Kuchen kommen dem Kindergarten „Wirbelwind“ zugute. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass Rucksäcke und Taschen jeglicher Art aus Sicherheitsgründen nicht mit zum Basar genommen werden dürfen. Besucher sollten die Parkplätze am Niedersachswerfer Sportplatz, Große Bahnhofstraße, nutzen.

Wer Kleidung zum Verkauf anbieten möchte, kann sich telefonisch unter der Nummer 036331/424 08 oder per E-Mail unter kinderbasar-nsw@web.de anmelden oder seine Basar-Nummer bestätigen lassen.