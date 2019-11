Kaisers Kulinarik: Das „St. Georges“ in Dieterode –Genießen wie Gott in Frankreich

Hinter Rüstungen begann sich die schmale L 1003 geschmeidig hinauf auf die sanften Höhen des Obereichsfelds zu schlängeln. Die engen Kurven forderten meine volle Konzentration.

Nach zwei Kilometern lag in einer Senke das Ziel vor uns: Dieterode, eine acht Kilometer südwestlich von Heiligenstadt gelegene, nur von rund 70 Menschen bewohnte Eichsfeldgemeinde, in der die Bewohner bis heute an den althergebrachten Sitten und Gebräuchen ihrer Vorfahren festhalten. Menschen, die sich hier oben, in der spröden Kargheit der vom Muschelkalk geformten Landschaft, sowohl die klare Denkweise wie auch die einfache Ernährung ihrer Ahnen bewahrt haben. Sie verehren den geduldig über Monate gereiften Feldgieker genauso inbrünstig wie ihren kalorienreichen Schmandkuchen. Essen saure Klebchen und vor Fett strotzende Schlachteplatten, pfeifen auf alle Ratschläge von Diätärzten und treffen sich sonntags nach dem Kirchgang in Gasthäusern, in denen Wirtsleute in alter Väter Sitte mit Leidenschaft ihren Dienst am Gast erfüllen.

Wer nach dieser Einleitung vermutet, dass wir eines dieser fest in den Alltag des Eichsfelds – das Gasthaussterben scheint sich hier oben zu verzögern – verwurzelten Gasthäuser testen wollten, irrt gewaltig. Nein! Wir wollten hier oben im Norden Thüringens einen gastronomischen Exoten besuchen, der gegen diesen festgefahrenen Kurs der Bodenständigkeit schwimmt. Einen, der seit über 20 Jahren wie ein Künstler unter biederen Handwerkern ein Kontrastprogramm aufführt, dem ich nach der ersten von zahlreichen Begegnungen wenig Überlebenschancen einräumte: Werner Freund, ein promovierter Geologe und ausgewiesener Fachmann für historische Gebäudesanierungen, der nach der Rückkehr von einer fast zehnjährigen Wanderschaft im Jahre 1997 in seinem Heimatdorf Dieterode das französische Restaurant „St. Georges“ eröffnete.

Seine Wanderschaft begann übrigens mit der Flucht über Ungarn kurz vor der Wende und führte ihn vor allem nach Frankreich, das seit frühester Jugend sein absolutes Traumland ist. Und während er sich dort einen Namen als Denkmalrestaurator machte, zog es ihn in der Freizeit an die Herde bekannter französischer Köche, denen er auf die Hände schaute, um ihre Küchenraffinessen zu ergründen.

Doch nach einigen Jahren sehnte er sich trotz aller beruflichen Erfolge zurück ins Eichsfeld. Und er folgte diesem Ruf des Herzens – nicht zuletzt, weil auch in seiner Heimat seine beruflichen Aussichten rosig glänzten. Hatten doch auch seine Landsleute damit begonnen, ihre oft gebrechlichen Anwesen liebevoll zu restaurieren. Schon bald zahlte sich sein Ruf als einfühlsamer „Gebäudeflüsterer“ auch in klingender Münze aus.

Während ähnlich erfolgreiche Neubundesbürger begannen, Golf zu spielen oder sich Kraft ihrer oft allzu leicht verdienten Kohle in die sogenannten höheren Kreise einzuschleichen, besann sich Freund auf seine zweite große Leidenschaft: die Liebe zur französischen Kultur und Küche – eine Neigung, die besonders von seiner Mutter, einst Köchin auf Schloss Bischofstein in Lengenfeld unterm Stein, früh erkannt und gefördert wurde. Oft verfrachtete sie den Knaben Werner statt in den Kindergarten an den heimischen Herd.

Canard à la orange – Ente mit Orangen. Foto: Matthias Kaiser

„Mit sechs Jahren wusste ich schon, wie Rinderzunge in Madeira- Sauce zubereitet wird, eine auf den Speisekarten inzwischen ausgestorbene Delikatesse, die damals noch zum ständigen Repertoire eines gut geführten Restaurants gehörte“, sagt er und süffelt genießerisch an einem Gläschen französischem Rotwein. Als Fan edler Tropfen kommen selten andere Weine über seine Lippen als Burgunder oder Bordeaux. Diese Vorliebe lässt selbst beim Messwein keine Ausnahme zu. So empfahl er dem Pfarrer der Dorfkirche „St. Georg“, nach der er sein Restaurant benannte, statt des üblichen herben „Pinot Noir“ einen in den Ausläufern der Pyrenäen angebauten vollmundigen „Jurançon“. Der wird auch „Wein der Könige“ genannt, weil der Herzog von Vendome während der Taufe ein paar Tropfen davon auf die Lippen seines Sohnes, des späteren Heinrichs IV., träufelte.

Es ist ein charakterfester Wein, den der „Docteur en cuisine“ seinen Gästen zu seinem einzigartigen Flammkuchen mit Birnen und Stilton (cremiger französischer Blauschimmelkäse, der jedoch in England endreift) empfiehlt -- eine Vorspeise, die einen bleibenden Eindruck auf meiner Zunge hinterließ.

Die 0,75-Liter-Flasche kostet übrigens 38 Euro. Doch er schenkt diese aus Traubensaft gekelterte Köstlichkeit vorzugsweise glasweise und dann für sechs Euro (0,1 Liter) aus. Ein stolzer Preis? Freund lächelt milde: „Stolz ist der Preis für eine aus der Tüte angerührte Champignonsuppe, in die sich einige Stückchen chinesische Büchsenchampignons verirrt haben. Die fand ich mal auf der Speisekarte eines selbst ernannten gut bürgerlichen Restaurants für 7,50 Euro. Das ist ein stolzer Preis. Obendrein war sie total versalzen! Außerdem kann jeder aus meinem Repertoire vorzüglicher Weine eine im Preis etwas moderatere Flasche Saale-Unstrut-Wein zu bestellen.“

Die Gäste werden in zwei alten, über 120 Jahre alten Gaststuben bedient. Foto: Matthias Kaiser

Betritt der Gast durch das steinerne Eingangsportal das Reich des Grand Charmeurs Werner, fühlt er sich schlagartig in eines jener wunderbar restaurierten Häuser in der Straßburger Altstadt versetzt, von denen jeder Elsass-Tourist zu Hause schwärmt. Über allem liegt der Zauber längst vergangener Zeiten. Die Gäste werden in zwei alten, über 120 Jahre alten Gaststuben bedient, die der Restaurator Freund einst im Elsass vor der Müllhalde gerettet und originalgetreu im heimatlichen Dieterode originalgetreu wieder aufgebaut hat. Hier kann der Gast die wohltuende Atmosphäre der französischen Lebensart in vollen Zügen genießen und sich wie Gott in Frankreich fühlen. Vorausgesetzt, er hat genügend Bargeld dabei und einen Gaumen, der bereit ist, auf stilvolle Wanderschaft zu gehen – auch, weil auf liebevoll über Jahrzehnte zusammengetragenen Antiquitäten serviert wird.

Dieser hat sich Silke Urbach verschrieben, die den Service führt. Unbedingt erwähnt werden muss auch Daniel Müller, der seit rund fünf Jahren als Chef de Cuisine dem Maître de Cuisine Werner Freund zur Hand geht. Wobei dieser es sich nach wie vor nicht nehmen lässt, selbst an seinen historischen Buchenholzöfen zu hantieren. Eine altväterliche Zubereitungsweise, die den Speisen einen derart prägnanten Geschmack verleiht, dass auch in diesem Jahr der Gault Millau, einer der renommiertesten Restaurantführer, vor allem die Küchenleistung zum wiederholten Mal mit 14 Punkten bewertete.

Leider hat das „St. Georges“ nur von Freitag bis Sonntag geöffnet und leider auch – entgegen den offiziellen Zeiten – sonntags oft nur mittags. Wenn die Samstagsgäste den Patrone bis zur Erschöpfung forderten, muss er dem Alter Respekt zollen. Dann beweist Werner Freund, dass er nicht nur ein Leben als Gourmet, sondern vielleicht auch ein wenig als Bohème führt. Allein aus diesem Grund sollte man unbedingt reservieren. Außerdem lockt der Ruf der Gaststätte inzwischen Menschen aus allen Richtungen in das beschauliche Dieterode.

Doch sollten sie einen Tisch ergattert haben, wird ihr Besuch zum Erlebnis, denn neben dem stilvollen Interieur sind es vor allem die auf wunderbar klassische Art und Weise zubereiteten identisch französischen Speisen, die sie überzeugen werden.

Dabei hat es sich für uns mehrfach als vorteilhaft erwiesen, dass wir uns hinsichtlich der Auswahl ganz in die Obhut des Patrone begeben haben. Er wird ihnen in jedem Fall ein Menü kredenzen, das sie nie vergessen werden – so wie uns, als wir vorige Woche folgendes Menü genossen, übrigens im Angesicht der hervorragenden Qualität für unschlagbare 85 Euro:

Mille-feuilles à la strasbourgeoise

Blätterteig mit getrüffelter Gänseleber nach Elsässer Art

Velouté de carottes aux langoustines Karotten-Ingwer-Suppe mit Vanilleschaum und sautiertem Kaisergranat

Chèvre chaud

Gratinierter Ziegenkäse

Magret de canard au cerises noirs

Entenbrust mit schwarzen Kirschen

Tarte aux pommes

karamelisierter Apfelkuchen aus dem Ofen

Assortiments de fromage

Auswahl an französischen Käse

Ich kann nur sagen: Vive la France! Und Dank dem Team, das den Kaiser wie Gott in Frankreich bediente.

Die Gaststätte: Restaurant St. Georges, Dr. Werner Freund, Dorfstraße 16a, 37318 Dieterode, geöffnet Fr./Sa. 17-23 Uhr, So. 12-14 Uhr und 17-23 Uhr; Reservierung ausschließlich telefonisch unter 036082/42128