Nordhausen. Die Mitglieder des Fördervereins laden am Valentinstag in die Grünanlage ein.

Liebesgeflüster im Nordhäuser Park Hohenrode

Zum Liebesgeflüster wird am Valentinstag in den Nordhäuser Park Hohenrode eingeladen. In der Zeit von 14 bis 17 Uhr öffnen die Mitglieder des Fördervereins an diesem Freitag das Café im Park. Gäste können sich zudem auf einige Überraschungen freuen, kündigt Vereinsvorsitzende Hannelore Haase an. Neben Kaffee, selbst gebackenem Kuchen und frischen Waffeln sollen auch mit künstlerischen Einlagen alle Sinne angesprochen werden. So gibt es Lieder zum Mitsingen. Fördervereinsmitglied Anja Eisner präsentiert zudem passende Texte. Bei Bedarf und dem passenden Wetter werden auch Führungen durch den Park angeboten.