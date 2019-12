Parkhalle erstrahlt bald wieder in neuem Glanz

In zwei Monaten steht Marco Zech als „Der Drecksack“ wieder in der Bütt und strapaziert die Lachmuskeln seines Publikums zur ersten Faschingssitzung des Oßmanstedter Carnevalsclubs. Am Wochenende war Zech aber erstmal mit ganz anderen Dingen beschäftigt. In Arbeitskleidung und kniend brachte er in der Küche und dem Schankbereich der Parkhalle Fliesen an die Wand. Denn seit Ende September renovieren die Mitglieder des Vereins die beiden Räume im Anbau der Halle. Die wurde in den letzten Monaten aufwendig wieder in Schuss gebracht. Dank einer großzügigen Privatspende erstrahlen mittlerweile die Fassade, das Dach des Anbaus und die aufgearbeiteten Fenster wieder im neuen Glanz.

Rund 300 Stunden haben Zech, Thomas Leo Kellner, Uwe Romankewitz und Rico Thorwarth bisher im Anbau zugebracht. Eine Ende ist mittlerweile abzusehen, auch weil die Vier am Samstag tatkräftige Unterstützung von weiteren Vereinsmitgliedern erhielten, die in der Halle und den Räumen für Ordnung und Sauberkeit sorgten. Was hier in den letzten Monaten alles passiert ist, kann sich sehen lassen. Dabei hatte alles sehr entmutigend angefangen. So musste der alte Betonfußboden raus, da ein defekter Abfluss hier über die Jahre großen Schaden angerichtet hatte und ungeplant erneuert werden musste. Dank guter Beziehungen konnte aber in kürzester Zeit eine Fachfirma gefunden werden, die unkompliziert mit einem neuen Estrich die Grundlage für die weiteren Fliesenarbeiten legte. Auch die Wände im Anbau stellten anfangs ein echtes Problem dar, wollte man hier nicht wieder Flickschusterei betreiben. Deshalb erhielten die Mauern erst einmal eine Spachtelschicht, um sämtliche Unebenheiten für den geplanten Fliesenspiegel und die Malerarbeiten zu begradigen.

Zuvor wurden noch alle Rohrleitungen und die komplette Elektrik erstmals unter Putz gelegt. Eine neue Optik erhielten zudem die Ausschanksluken, die sind nun auf eine angenehme Brüstungshöhe aufgemauert und mit Rollläden auch praktikabel zu verschließen. Bis zum Fest wollen die OCV-Handwerker alles fertig haben. Schließlich waren zahlreiche Wochenenden und die Feierabende in den letzten Wochen mit viel Arbeit verbunden.

In den kommenden 14 Tagen liegt allerdings noch einiges an. So müssten die restlichen Fliesen an die Wand und die Maler ihr Handwerk erledigen, bis dann alles wieder eingerichtet werden kann. Dafür sucht der Verein mit Unterstützung von Ortschafsbürgermeisterin Anita Diener derzeit noch Sponsoren im Ort. Ein Teil der alten Einrichtung, wie der Barschrank, die Theke und die Edelstahltische, können zwar wieder eingebaut werden, dennoch fehlen einige Möbel für die endgültige Ausstattung. Bis spätestens zum 8. Februar muss alles fertig sein, denn dann steigt in der Parkhalle die erste von drei Faschingssitzungen (weitere am 15. und 16. Februar).