Rohe Fleischstücken am Radweg geben Rätsel auf

Durch den Hinweis eines Bürger wurde am Donnerstag dieser Woche die Polizei Weimar und das Veterinäramt des Kreises Weimarer Land auf den Fund von Fleischstücken entlang des Ilmradweges bei Mellingen informiert. Wie es in einer Mitteilung aus dem Landratsamt heißt, wurden insgesamt sechs Stückchen rohes Fleisch gefunden. Was es mit dem Fall auf sich hat ist derzeit noch nicht klar. Laut Amtstierarzt Dr. Stefan Kleinhans gibt es zwei Vermutungen: Zum einen könnte es sich um Trainingsfleisch von einem Hundehalter handeln, das hier verloren wurde. Andererseits wird das Amt dem Verdacht nachgehen, ob es sich hierbei womöglich um vergiftete Köder handelt. Um darüber Aufschluss zu erhalten sind die Proben am gestrigen Freitag ins Landeslabor nach Bad Langensalza geschickt worden, wo sie jetzt auf mögliche Gifte untersucht werden.