Schlachtabfälle: Illegale Entsorgung kann richtig teuer sein

Die letzten Fälle liegen nicht weit zurück. Erst in dieser Woche wurden abermals Schlachtabfälle in der Gemeinde am Ettersberg entdeckt. Immer wieder werden im Kreisgebiet Schlachtabfälle gefunden, wie auch im Fall von Kapellendorf, Mellingen oder Vippachedelhausen, wo sich die Funde in den letzten Jahren sogar gehäuft hatten.

Dabei können bei der illegalen Entsorgung von Tierkadavern und Abfällen, die aus einer Schlachtung herrühren, teils hohe Ordnungsstrafen anfallen oder in besonderen Fällen sogar strafrechtliche Konsequenzen für den Delinquenten drohen. Darauf weist das Veterinäramt nun noch einmal nachdrücklich hin.

Das Amt in der Kreisverwaltung ist für solche Fälle zuständig und rückt regelmäßig zu den Fundstellen aus. Konkret handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit, wenn Schlachtabfälle in der Landschaft abgelegt werden. Hierbei entstehen nicht nur Kosten für das Amt, sondern auch für die Entsorgung und mögliche Untersuchungen im Landesamt. Ersttäter dürften dabei mit rund 200 Euro davon kommen. Für Wiederholungstäter werden allerdings schon bis zu 5000 Euro fällig.

Richtig teuer und vor allem strafrechtlich relevant wird es, geht von der illegalen Entsorgung eine Gefahr für Mensch oder Tier aus, beispielsweise bei ansteckenden Krankheiten wie Tierseuchen, die durch die Abfälle verbreitet werden. Neben der Bekanntschaft, die der Verursacher dann mit dem Staatsanwalt macht, können Strafgelder bis zu 100.000 Euro aufgerufen werden, je nach Schwere des Falles.

Dabei gibt es ganz einfache Regeln, wie der leitende Amtstierarzt Stefan Kleinhans, erklärt. So dürfen etwa alle verendeten Haustiere wie Kaninchen, Hund, Katze und Meerschweinchen auf dem eigenen Grundstück in einer Tiefe von 50 Zentimetern begraben werden, wenn die Grabstätte nicht im Wasserschutzgebiet liegt. Auch die gute jagdliche Praxis und die Hausschlachtung sind per se geregelt: So darf der Aufbruch, also die Eingeweide eines im Wald erlegten Tieres, in der Parzelle verbleiben. Heißt: Die Überreste müssen vergraben oder zumindest abgedeckt werden, so dass niemand daran Anstoß nehmen kann.

Alle Teile, die nach dem Zerlegen daheim vom Wildtier übrig bleiben und aus dem Waldstück entnommen wurden, dazu zählen etwa auch Hufe oder die Decke (z.B. Fell), müssen hinterher fachgerecht entsorgt werden. Entsorgt werden darf aber nicht in die Restmüll- und Biotonne oder in den Wald zurück.

Generell gebe es zwei gängige Möglichkeiten der Entsorgung, die auch den Geldbeutel nicht übermäßig belasten, heißt es aus dem Amt. So kann sich der Wildkäufer, der Jäger oder der Hausschlachter etwa an einen Fleischer im Kreisgebiet wenden, der eine Konfiskattonne besitzt und sich hier erkundigen, ob dieser ihm die Abfälle gegen eine Beteiligung an den Entsorgungskosten abnimmt.

Wird man über diesen Weg nicht fündig, soll man sich laut Veterinäramt an die Firma „SecAnim“ in Elxleben bei Erfurt wenden. Das Thüringer Unternehmen ist spezialisiert auf die Entsorgung von Tierabfällen. Dabei ist es möglich die Überreste in einem adäquaten Behältnis selbst bei dem Unternehmen im Landkreis Sömmerda abzugeben oder das Unternehmen zu beauftragen, diese vor der Haustür abzuholen.

Laut Kleinhans werden für eine etwaige Anfahrt 16 Euro und für die eigentliche Entsorgung 35 Cent pro Kilogramm berechnet. Bei einem normalen Hausschwein kämen dabei rund 5 bis 10 Kilogramm zusammen, überschlägt der Amtstierarzt. Allemal günstiger also als eine Ordnungsstrafe oder mehr zu riskieren.