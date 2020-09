Sieben Durchgänge bei Jugendweihen in Apolda

Die Künstlerin Christina Rommel wird am Wochenende in Apoldas Stadthalle bei den Jugendweihen auftreten.

Apolda. Das Hygienekonzept steht und ist behördlich abgesegnet, so dass am Wochenende in Apoldas Stadthalle Jugendweihen gefeiert werden können.

Das Hygienekonzept steht. Das Amt hat den Segen erteilt. So steht den Jugendweihefeiern in der Stadthalle am Samstag und Sonntag nichts mehr im Wege. Dana Grosch sagt, dass es sieben Durchgänge geben wird. Das sei nötig, um die Abstände zu wahren, so die Geschäftsführerin von „Jugendweihe Erfurt“.