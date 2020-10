Spitzenkoch aus Eckolstädt verwöhnt Hospiz-Bewohner

Felix Thomas und sein Team vom Restaurant „Venerius“ haben sich schon etliche „Kochmützen“ von „Gault & Millau“ erarbeitet, unter anderem beim Genussgipfel im Kaisersaal in Erfurt in der Thüringer Spitzenklasse gekocht. Was Felix Thomas am 9. November vorhat, stellt indes in gewisser Weise dennoch eine Premiere dar. An diesem Tag nämlich wollen er uns sein Team ein herbstliches Drei-Gänge-Menü zaubern. Dieses für Palliativpatienten, die im Hospiz in Jena leben. Ihnen möchten sie einen besonderen Genuss bereiten, ihnen so auf ihre Weise ein paar schöne Stunden verschaffen.

Dazu wird nicht nur das Essen zubereitet, sondern werden auch die Tische fein eingedeckt, wird selbstverständlich auch der Service geleistet. Aus organisatorischen Gründen wird einiges in der Küche in Eckolstädt vorbereitet, dann vor Ort in Jena final gekocht, sagt Felix Thomas im Gespräch mit unserer Zeitung. Zustande kam der Kontakt zum Hospiz durch eine Mitarbeiterin des „Venerius“, die eine im Hospiz arbeitende Bekannte hat. Felix Thomas entschied kurzerhand, seinen Teil dazu beizutragen, um das Haus auf seine Art zu unterstützen. Verwöhnt werden bei der Dankeschön-Aktion im November neben den Patienten auch die Mitarbeiter, die einen schwierigen Job mit großer Verantwortung leisten, schwer kranke Menschen auf ihrem letzten Weg begleiten. Das wolle man mit der Aktion einfach würdigen, mit den Menschen bei einem guten Essen ins Gespräch kommen, so der Beweggrund für Felix Thomas. Bisher führte das Restaurant ähnliche Veranstaltungen auch schon fürs Kinderheim durch.