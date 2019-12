Eine verrostete Türverriegelung erinnert an die Stasi-Haftanstalt in der Erfurter Andreasstraße.

Erfurt. In Erfurt wird am heutigen Mittwoch an die Besetzung der Stasizentrale von vor 30 Jahren erinnert.

Thüringen erinnert an die Stasibesetzung in Erfurt vor 30 Jahren

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Thüringen erinnert an die Stasibesetzung in Erfurt vor 30 Jahren

Am Vormittag hatten die Erfurter Außenstelle des Bundesbeauftragten für Stasiunterlagen (BStU) und die Erfurter Polizeidirektion zu Führungen durch das ehemalige Gebäude der Stasibezirksverwaltung eingeladen. Im Keller des Gebäudes in der Andreasstraße waren im November und Anfang Dezember 1989 Stasi-Akten verbrannt worden. Nach der Besetzung dienten die Räume zunächst Bürgerrechtlern als Aufbewahrungsort für „gesicherte Operative Vorgänge“ des Mielke-Dienstes.

Bilder der Stasi-Gedenkstätte in Erfurt Bilder der Stasi-Gedenkstätte in Erfurt Der Eingang zur Gedenkstätte. Foto: Alexander Volkmann Foto: zgt Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Bilder der Stasi-Gedenkstätte in Erfurt Auch dieser Kubus mit Comic ist Teil des Baus. Foto: Alexander Volkmann Foto: zgt Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Bilder der Stasi-Gedenkstätte in Erfurt Am 3. Dezember wurde die Stasi-Gedenkstätte Andreasstraße in Erfurt eröffnet. Foto: Alexander Volkmann Foto: zgt Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Bilder der Stasi-Gedenkstätte in Erfurt Bei der Eröffnung der Stasi-Gedenkstätte Andreasstraße in Erfurt sahen sich Thüringens Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht (Mitte), Kultusminister Christoph Matschie und der Leiter der Stasiunterlagenbehörde, Roland Jahn (2.v.l.), das ehemalige Gefängnis an. Foto: Alexander Volkmann Foto: zgt Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Bilder der Stasi-Gedenkstätte in Erfurt Gedenkstätten-Leiter Jochen Voit (2.v.l.) führte durch das Haus. Foto: Alexander Volkmann Foto: zgt Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Bilder der Stasi-Gedenkstätte in Erfurt Gerd Peter Leube in der Zelle, in der er 1978 für ein halbes Jahr inhaftiert war. Foto: Alexander Volkmann Foto: zgt Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Bilder der Stasi-Gedenkstätte in Erfurt Rainer Schneider war in dieser Zelle 1972 für vier Monate inhaftiert. Foto: Alexander Volkmann Foto: zgt Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Bilder der Stasi-Gedenkstätte in Erfurt Prof. Peter Maser im Gespräch mit Architekt Ottmar Stadermann vor dem Haus. Foto: Alexander Volkmann Foto: zgt Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Bilder der Stasi-Gedenkstätte in Erfurt Grußworte von Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht. Foto: Alexander Volkmann Foto: zgt Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Bilder der Stasi-Gedenkstätte in Erfurt Lieberknecht und ihr Stellvertreter Christoph Matschie im Halbdunkel. Foto: Alexander Volkmann Foto: zgt Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Bilder der Stasi-Gedenkstätte in Erfurt Ein Blick in die ehemaligen Haftzellen in der 2. Etage. Foto: Alexander Volkmann Foto: zgt Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Bilder der Stasi-Gedenkstätte in Erfurt Am 3. Dezember wurde die Stasi-Gedenkstätte Andreasstraße in Erfurt eröffnet. Foto: Alexander Volkmann Foto: zgt Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Bilder der Stasi-Gedenkstätte in Erfurt Am 3. Dezember wurde die Stasi-Gedenkstätte Andreasstraße in Erfurt eröffnet. Foto: Alexander Volkmann Foto: zgt Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Bilder der Stasi-Gedenkstätte in Erfurt Am 3. Dezember wurde die Stasi-Gedenkstätte Andreasstraße in Erfurt eröffnet. Foto: Alexander Volkmann Foto: zgt Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Bilder der Stasi-Gedenkstätte in Erfurt Am 3. Dezember wurde die Stasi-Gedenkstätte Andreasstraße in Erfurt eröffnet. Foto: Alexander Volkmann Foto: zgt Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Bilder der Stasi-Gedenkstätte in Erfurt Am 3. Dezember wurde die Stasi-Gedenkstätte Andreasstraße in Erfurt eröffnet. Foto: Alexander Volkmann Foto: zgt Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Bilder der Stasi-Gedenkstätte in Erfurt Am 3. Dezember wurde die Stasi-Gedenkstätte Andreasstraße in Erfurt eröffnet. Foto: Alexander Volkmann Foto: zgt Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Bilder der Stasi-Gedenkstätte in Erfurt Am 3. Dezember wurde die Stasi-Gedenkstätte Andreasstraße in Erfurt eröffnet. Foto: Alexander Volkmann Foto: zgt Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Bilder der Stasi-Gedenkstätte in Erfurt Am 3. Dezember wurde die Stasi-Gedenkstätte Andreasstraße in Erfurt eröffnet. Foto: Alexander Volkmann Foto: zgt Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Bilder der Stasi-Gedenkstätte in Erfurt Am 3. Dezember wurde die Stasi-Gedenkstätte Andreasstraße in Erfurt eröffnet. Foto: Peter Michaelis Foto: zgt Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Bilder der Stasi-Gedenkstätte in Erfurt Am 3. Dezember wurde die Stasi-Gedenkstätte Andreasstraße in Erfurt eröffnet. Foto: Peter Michaelis Foto: zgt Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Bilder der Stasi-Gedenkstätte in Erfurt Am 3. Dezember wurde die Stasi-Gedenkstätte Andreasstraße in Erfurt eröffnet. Foto: Peter Michaelis Foto: zgt Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Bilder der Stasi-Gedenkstätte in Erfurt Am 3. Dezember wurde die Stasi-Gedenkstätte Andreasstraße in Erfurt eröffnet. Foto: Peter Michaelis Foto: zgt Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Bilder der Stasi-Gedenkstätte in Erfurt Am 3. Dezember wurde die Stasi-Gedenkstätte Andreasstraße in Erfurt eröffnet. Foto: Peter Michaelis Foto: zgt Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Bilder der Stasi-Gedenkstätte in Erfurt Am 3. Dezember wurde die Stasi-Gedenkstätte Andreasstraße in Erfurt eröffnet. Foto: Peter Michaelis Foto: zgt Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Bilder der Stasi-Gedenkstätte in Erfurt Am 3. Dezember wurde die Stasi-Gedenkstätte Andreasstraße in Erfurt eröffnet. Foto: Peter Michaelis Foto: zgt Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Bilder der Stasi-Gedenkstätte in Erfurt Am 3. Dezember wurde die Stasi-Gedenkstätte Andreasstraße in Erfurt eröffnet. Foto: Peter Michaelis Foto: zgt Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Bilder der Stasi-Gedenkstätte in Erfurt Am 3. Dezember wurde die Stasi-Gedenkstätte Andreasstraße in Erfurt eröffnet. Foto: Peter Michaelis Foto: zgt Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Bilder der Stasi-Gedenkstätte in Erfurt Am 3. Dezember wurde die Stasi-Gedenkstätte Andreasstraße in Erfurt eröffnet. Foto: Peter Michaelis Foto: zgt Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Bilder der Stasi-Gedenkstätte in Erfurt Am 3. Dezember wurde die Stasi-Gedenkstätte Andreasstraße in Erfurt eröffnet. Foto: Peter Michaelis Foto: zgt Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Bilder der Stasi-Gedenkstätte in Erfurt Am 3. Dezember wurde die Stasi-Gedenkstätte Andreasstraße in Erfurt eröffnet. Foto: Peter Michaelis Foto: zgt Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Bilder der Stasi-Gedenkstätte in Erfurt Am 3. Dezember wurde die Stasi-Gedenkstätte Andreasstraße in Erfurt eröffnet. Foto: Peter Michaelis Foto: zgt Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Am Mittag lud die Thüringer Staatskanzlei einige der Besetzer zu einem Empfang. „Zu den Sternstunden der deutschen Geschichte gehört zweifelsohne die Besetzung der Stasi-Zentralen von Bürgerinnen und Bürgern der DDR, die den Menschen als Symbole der Unterdrückung, Bespitzelung und Diffamierung besonders verhasst waren“, so Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow. „Zum ersten Mal in der Geschichte gelang es unbewaffneten Menschen, den Geheimdiensten einer Diktatur das Handwerk zu legen. Zahlreiche Bürgerkomitees in Erfurt und anderswo haben nicht nur die Macht der Staatssicherheit gebrochen, sondern auch dafür gesorgt, dass diese die Spuren ihrer Tätigkeit nicht mehr tilgen konnten. Wir verdanken dem entschlossenen Eintreten vieler DDR-Bürger den Erhalt des weltweit größten zugänglichen Aktenbestands des Geheimdienstes einer Diktatur. Ich habe großen Respekt vor all den Mutigen.“

Anschießend besuchten Bodo Ramelow und der BStU-Chef Roland Jahn die authentischen Orte in der Andreasstraße. Von dort aus werden sie mit Bürgerrechtlerinnen zur Außenstelle auf den Petersberg laufen, wo im Rahmen eines öffentliches Podium über die Ereignisse von vor 30 Jahren und deren Folgen im Prozess der deutschen Einheit diskutiert werden soll. Erwartet werden neben den Stasibesetzerinnen Tely Büchner und Gabriele Stötzer auch der ehemalige Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde Jürgen Haschke sowie Jürgen Hauskeller, der Anfang 1992 als einer der Ersten auf dem Petersberg seine Stasi-Akten einsehen konnte.

Ab 18 Uhr hält Roland Jahn dann im Kubus in der Andreasstraße einen Vortrag.