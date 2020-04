Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Trauer um Geher-Legende Hartwig Gauder

Hartwig Gauder lebt nicht mehr. Die Geher-Legende ist am Mittwoch im Alter von 65 Jahren nach einem Herzinfarkt verstorben. Der Erfurter hatte als Sportler über 50 Kilometer alles gewonnen: Olympisches Gold 1980, dazu die Titel bei der WM und EM.

Mit unbändigem Kampfgeist marschierte er auch nach der Karriere weiter. Nach einer bakteriellen Infektion nahm die Leistungsfähigkeit seines Herzens rapide ab. Nur eine Transplantation konnte ihn noch retten. Am 30. Januar 1997 erhielt er ein Spenderorgan, in der Wartezeit lebte er zehn Monate mit einem künstlichen Herzen.

Nach der Transplantation schloss er sein Architekturstudium ab, blieb dem Sport aber treu. Er engagierte sich ehrenamtlich für die Leichtathletik, absolvierte die Marathons in New York sowie Berlin und bestieg Japans höchsten Berg Fuji, um auf die Idee der Organspende aufmerksam zu machen. Überall nutzte er seine Popularität, um für Sport und gesunde Bewegung wie Walking zu sensibilisieren. Nicht nur in Thüringen, wo der Autor mehrerer Bücher für das unermüdliche Wirken vielfach geehrt wurde, war seine Meinung immer gefragt. Hartwig Gauder, Mitglied der Hall of Fame, ist Mitgründer der Vereine Sportler für Organspende und Kinderhilfe Organtransplantation, die betroffene Familien unterstützen.

In den letzten Monaten hatten bei Hartwig Gauder die Nieren versagt, täglich verbrachte er mehrere Stunden an der Dialyse. Er verlor dennoch nicht seinen Optimismus und erhielt erst kürzlich das medizinische Okay für eine Transplantation. Ehefrau Marion wollte ihm eine Niere spenden.

Hartwig Gauder: „Ich wurde ausgelacht“

Über Läufe auf Schanzen und Vulkanen: TA-Sporttalk mit Geher-Legende Hartwig Gauder