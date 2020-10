Treffen von Ampera E „First Edition“ in Apolda

Am Wochenende machen 20 Opel-Ampera-E-Fahrer in Apolda Station. Lademöglichkeiten hält oberhalb des Hotels am Schloß auch die Energieversorgung Apolda bereit, wie Zählermonteur Achim Glomba und Geschäftsführerin Sandra Proft zeigen.

Ein besonderes Treffen von vollelektrischen Autos findet am Wochenende in Apolda statt. Im Hotel am Schloß kommen die Fahrer von 20 Opel Ampera E zusammen, wobei es sich primär um Halter der „First Edition“ handelt. Von dieser gebe es deutschlandweit nur 88 Stück, weiß Sven Möller, der das Kultur-Wochenende organisiert. 2017 wurde der in den USA produzierte Typ, der nach offiziellen Angaben eine Reichweite von 550 Kilometern haben soll, ausgeliefert. In Apolda dabei sind auch Fahrer aus der Schweiz, aus Österreich und Belgien.