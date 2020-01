Wie die Koffer-Demo im Eichsfeld Zehntausende mobilisierte

Der Tag geht in die Geschichte ein. Am 21. Januar 1990 zieht es mehrere zehntausend Menschen zum Grenzübergang nach Teistungen im Landkreis Eichsfeld. Sie drohen: „Ehe im Mai die Blätter wachsen gehen wir nach Niedersachsen.“

Alfons Kruse (84) ist „einer von den vielen Menschen“, wie er heute sagt. Drei Jahrzehnte später verblassen manche Erinnerungen bei dem Worbiser zwar. Dabei hat er wohl doch für einen kurzen Moment eine zentrale Rolle eingenommen, als niemand so recht wusste, was nach dem Mauerfall am 9. November 1989 auf die Menschen zukommen sollte. Kruse leitete im Januar 1990 die Ortsgruppe der CDU in Worbis.

„Es ging uns immer um die Sache“, sagt der bescheidene Senior, wenn er heute gefragt wird, wie die „Kofferdemo“ vor 30 Jahren entstanden ist. Klar sei gewesen, dass etwas passieren müsse. „Die Menschen strebten nach dem goldenen und nach dem freien Westen“, sagt Kruse. Wie aber sollte Bewegung hinein kommen?

Kruse erinnert eine „Sekretariatssitzung der CDU, zu der ich eingeladen war“. Warum genau er dort dabei sein sollte, das vermag der vierfache Vater und mehrfache Großvater heute nicht mehr zu sagen. Gleichwohl präsent hat er das, was in dieser Sitzung besprochen wurde – und widerspricht damit Darstellungen, die sich über Jahre zur Entstehung der „Kofferdemo“ hartnäckig gehalten hatten.

Er habe in jener Sekretariatssitzung, bei der auch der damalige CDU-Kreisvorsitzende und spätere Innenminister Willibald „Der Hammer“ Böck dabei gewesen ist, vorgeschlagen, „dass wir an die Grenze gehen und ausreisen“.

Diese seine Idee habe großen Anklang gefunden. „Wir mussten zeigen, dass wir die DDR verlassen, wenn sich nichts ändert“, sagt Kruse 30 Jahre später im Gespräch mit dieser Zeitung und ist heute froh, dass eine gewichtige Stimme wie Willibald Böck diese Wortmeldung aufgenommen und sowohl in einer erweiterten Kreisvorstandssitzung der CDU als auch am 15. Januar bei einer Montagsdemonstration in Dingelstädt präsentiert hatte. Böck wurde gehört und war gerade erst zum Wahlkampfleiter der CDU für die bevorstehende Volkskammerwahl gewählt worden.

Handschriftliche Aufzeichnungen

Was Kruse berichtet, wird auch von dem Worbiser Hartmut Dorst bestätigt. Der hatte zum 25. Jahrestag erstmals darauf hingewiesen, dass die Geschichte der „Kofferdemo“ doch in einer entscheidenden Nuance eine etwas andere Darstellung Ergänzung erfahren solle und ihr eigentlicher „Erfinder“ – eben Alfons Kruse - doch zumindest eine öffentliche Erwähnung verdient habe. Dorst verfügt zum Beleg, wie er damals erklärte, über handschriftliche Aufzeichnungen, aus denen das eindeutig hervorgehe. Denn protokolliert worden sei die Sitzung am 7. Januar nicht.

Dass die Idee zur Demonstration von gewichtiger politischer Seite weiterverfolgt wurde, dürfte zu ihrem Gelingen erheblich beigetragen haben. Denn am 21. Januar 1990 macht sich tatsächlich ein schier endloser Strom an Menschen auf den Weg zum Grenzübergang, um der SED und dem Sozialismus endgültig abzuschwören sowie ihrer Sorge darüber Ausdruck zu verleihen, dass die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) erneut Oberwasser erhalten würde. Denn die schickte sich gerade an, unter Hans Modrow vielleicht doch zu alter Stärke zurückzufinden.

Ganze Familien marschierten 1990 an den Grenzübergang nach Teistungen und drohten damit, die DDR zu verlassen, käme die SED wieder an die Macht. Foto: Foto: Eckhard Jüngel

Dazu aber sollte es nicht kommen – vielmehr wiederholt sich die Geschichte der „Kofferdemo“ noch einmal, als vor einigen Jahren die SED-Erben der Linkspartei versuchen, den Landkreis Eichsfeld mit dem Unstrut-Hainich-Kreis zu fusionieren.

Gerade hatte sich die erste Landesregierung unter Linke-Führung von Ministerpräsidenten Bodo Ramelow gebildet und Pläne, wie Thüringen künftig strukturiert sein würde, werden öffentlich – die Gebietsreform soll formen annehmen.

Am Jahrestag der „Kofferdemo“ 2017 kommen deshalb Menschen auf den Rossmarkt und „drohen“ erneut damit, nach Niedersachsen zu gehen.

Alfons Kruse hatte sich vor 30 Jahren recht schnell aus dem politischen Geschäft vor Ort verabschiedet. Dankbar zeigt er sich, dass er die Wiedervereinigung des einstig geteilten Deutschlands erleben durfte. „Persönlich haben wir nur gewonnen“, ist der Senior überzeugt und hat auch im eigenen Familienkreis einige spannende Geschichten erlebt, die ohne die Wiedervereinigung nicht möglich gewesen wären.

Rund 500 Eichsfelder kamen 2017 auf den Worbiser Rossmarkt, um an die „Kofferdemo“ zu erinnern und damit gegen die drohende Gebietsreform zu protestieren. Foto: Foto: Eckhard Jüngel

Dass die Einheit, die sich am 3. Oktober jährt, auch fast 30 Jahre danach schon vollständig umgesetzt ist, das glaubt er allerdings nicht. Und doch bleiben diese Tage im Januar 1990 auch ihm in bester Erinnerung – denn damals wollten die Eichsfelder etwas bewegen auf dem Weg zu dieser Einheit und mit mehreren zehntausend Menschen an der Grenze nach Niedersachsen haben sie ein kraftvolles Zeichen gesetzt.

Alfons Kruse war einer dieser Menschen. Ausgereist aber, sagt er heute, „wäre ich nie“.