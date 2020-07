Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wirbelwind zeigt Können im Kulturgut

Der Name Christine Van der Heide Schneider steht für viel Kreativität und dürfte in Apolda und dem Landkreis wohl bekannt sein. Als regelrechter Wirbelwind schreibt die Oßmannstedterin nicht nur Gedichte und Kurzgeschichten, spielt Theater und singt, sondern beschäftigt sich auch mit Grafiken, Skulpturen und Malerei. In einer aktuellen Ausstellung im Kulturgut Ulrichshalben kann man sich nun von ihrer Arbeit im wahrsten Sinne des Wortes ein Bild machen. Im Festsaal der Scheune präsentiert Van der Heide Schneider Malereien und Zeichnungen auf Papier oder Leinwand und Reliefs, die sich unter anderem mit dem Leben nach dem Tod, dem Tanz an sich und weiteren Themen beschäftigen. Zu sehen ist die Ausstellung im Rahmen der derzeitigen Öffnungszeiten des Kulturgutes: samstags und sonntags von 11-18 Uhr.