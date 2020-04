Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Im Nordkreis wird jetzt gebastelt

Die Bausätze sind fast alle verteilt, jetzt wird im Nordkreis gebastelt: Die Nistkästen-Aktion der Landgemeinde Am Ettersberg dürfte schon bald die ersten Ergebnisse zeigen. Mit 240 Bestellungen wurde die Idee von Bürgermeister Thomas Heß (CDU) zum Überraschungserfolg, drei Mitarbeiter des Bauhofes hatten die von Holger Lippold konstruierten Bausätze angefertigt und in Papiertüten verpackt, die der örtliche Rewe-Markt sponserte (wir berichteten).

Auch der Großobringer Thomas Lungwitz, der in Kromsdorf ein Versicherungsbüro betreibt, trommelte seine Töchter Lotta-Marie (7) und Greta-Sophie (3) an einen kleinen Tisch hinterm Haus, um mit ihnen einen Nachmittag lang am Vogelhäuschen zu werkeln. Gemeinde-Mitarbeiterin Cindy Reichmann-Zöllner hatte am Freitag die Tüte gebracht und eine Spende von 15 Euro für das Kinderhospiz in Tambach-Dietharz mitgenommen. „Eigentlich hatten wir zwei Bausätze bestellt“, so Lungwitz. „Mal sehen, vielleicht kommt ja noch einer. Dann spende ich natürlich auch noch mal.“

Wo er den von außen mit „Schwedengrau“-Farbe lackierten Kasten anbringen wird, ist noch völlig offen. „Hier bei uns auf dem Grundstück eher nicht, da ist es für brütende Vögel einfach nicht ruhig genug.“ Die Entscheidung darüber will er den Kindern überlassen.