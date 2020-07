Komet „Neowise“ am Nachthimmel über Thüringen

Komet rauscht über Thüringen

Spektakuläres ist derzeit am Nachthimmel auf der Nordhalbkugel auch über Thüringen zu bestaunen. Das Foto zeigt den Kometen in der Nacht zum Sonntag über der Landeshauptstadt Erfurt. Der erst am 27. März diesen Jahres durch das Weltraumteleskop „Neowise“ entdeckte Komet ist nach Sonnenuntergang von gegen 23 Uhr bis zum frühen Morgen gegen 4 Uhr sogar mit bloßem Auge in nordöstlicher Richtung zu beobachten.

Foto: Sascha Fromm