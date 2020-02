Noch freie Plätze in der „Gemüse-Ackerdemie“

21 Thüringer Schulen und Kindergärten haben sie in den vergangenen zwei Jahren schon kennengelernt: die Gemüse-Ackerdemie, ein praxisorientiertes Bildungsprogramm, das der Potsdamer Verein Ackerdemia entwickelt hat und bundesweit anbietet. Dabei lernen die Kinder, mehr als 25 verschiedene Gemüsesorten auf schul- oder kitaeigenen Flächen anzubauen, zu pflegen und zu ernten – und nebenher zu verstehen, wo Lebensmittel herkommen und welche Vorteile es hat, Gemüse vor Ort anzubauen anstatt es über tausende Kilometer einzufliegen.

Zucchini, Rote Bete, Mais, Kürbis, Gurken, Mangold und Kohlrabi: Damit kennen sich zum Beispiel die Kinder der Apoldaer Grundschule „Christian Zimmermann“ schon bestens aus: Denn sie haben 2018 ein dreijähriges Projekt mit der Gemüse-Ackerdemie gestartet und in ihrem Schulgarten diese Gemüse angebaut und gepflegt. Die Beete waren zuvor bereits mit Unterstützung der Eltern angelegt worden, es fehlte aber noch an Pflanzgut und fachlicher Anleitung. Beides brachte der Trägerverein Ackerdemia mit, der die finanzielle Unterstützung vieler Förderer im Gepäck hat. „Die Schulen und Kitas zahlen allenfalls noch einen kleinen Eigenanteil, der sich aber nach ihren individuellen Möglichkeiten richtet“, sagt Anja Strauß, Koordinatorin für Thüringen.

Dreimal im Jahr besuchen die Teams des Vereins die Lernorte und helfen den Kindern und Jugendlichen beim Pflanzen, bringen Unterrichtsmaterialien mit, aber auch Begleitmaterialien etwa für Kita-Erzieher, um Kinder spielerisch mit Acker-Geschichten an den Gemüseanbau und Themen wie Nachhaltigkeit heranzuführen. Für dieses Jahr, berichtet Anja Strauß, sind noch einige Förderplätze in Thüringen frei. „Wir nehmen aber auch schon Anfragen für 2021 entgegen“, sagt die Projektkoordinatorin und ermuntert Schulen und Kitas dazu, sich frühzeitig zu melden.

Das „Ackerjahr“ beginne im Februar/März, in der sogenannten „VorAckerzeit“, mit der Beratung der Lernorte und der Fortbildung der Lehrer und Erzieher und ende in der „NachAckerzeit“ mit dem Mulchen und dem Jahresabschlussgespräch. Schulen müssen für die sechs unterrichtsfreien Zeiten im Sommer einen Gießplan austüfteln, damit das Gemüse die Ferienzeit überlebt. Verkauft wird die Ernte dann an Eltern, Lehrer und Erzieher; die Einnahmen kommen wiederum der Schule oder dem Kindergarten zugute.

Das Programm der Gemüse-Ackerdemie wurde schon mehrfach ausgezeichnet, beispielsweise im Sommer 2019 mit dem Bundespreis „Zu gut für die Tonne“ und von „In Form – Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung und Bewegung“. „Wir dürfen schon fast 400 Bildungseinrichtungen begleiten“, freut sich Anja Strauß. Im kommenden Jahr plane der Verein zudem einen Schaustand im Grünen Klassenzimmer der Buga in Erfurt.

Mehr unter www.ackerdemia.de