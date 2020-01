Was wird aus den Wölfen in Thüringen?

Der Wissenschaftler Martin Görner aus Jena, Leiter der Arbeitsgruppe Artenschutz Thüringen, liebt klare Worte. „Die Wölfin von Ohrdruf hat im Jahr 2017 mehr als 80 Schafe und Ziegen gerissen. Sie ist allein aus diesem Grund ein Problemwolf und müsste geschossen werden.“

Auf Todesdrohungen muss Görner in der Regel nicht lange warten, wenn er unpopuläre Positionen vertritt. Mit sieben anonymen Anrufern zu nächtlicher Stunde, die ihm ein rasches Ableben weissagten, hatte er es im vergangenen Jahr zu tun. „Ich nehme solche Drohungen nicht ernst, weil das meines Erachtens aus dem Bauchgefühl kommt“, sagt der 74-jährige Forscher. „An rein biologischen Fakten kann man doch nichts ändern.“

Für Görner ist wissenschaftlich erwiesen: Der Wolf ist in Europa nicht bedroht, in Deutschland auch nicht, er vermehrt sich rasant und hat keine natürlichen Feinde. Und er kann zum Problem werden, auch für Menschen.

Görners zentrale Forderung lautet: Die Wissenschaft muss der Politik auf der Basis solider Forschungsergebnisse empfehlen, wo der Wolf in Deutschland leben darf und wo nicht, und zwar aus Gründen des Artenschutzes. Dieser, sagt Görner, sei umfassender und deshalb wichtiger als jeder individuelle Tierschutz.

Die Entwicklung der Wolfspopulation in Deutschland. Foto: MGT Foto: zgt

Johanna Scheringer-Wright ist Abgeordnete der Linken im Thüringer Landtag, Sprecherin für Agrarpolitik und regionale Entwicklung. Fakten und klare Worte sind ihr wichtiger als politische Geschmeidigkeit aus ideologischen Gründen. Mit Blick auf den Wolf sagt die promovierte Agrarwissenschaftlerin: „Die Landesregierung hat sich arg viel Zeit gelassen, das Problem anzugehen. Das Umweltministerium handelt nicht nur rückblickend übertrieben bürokratisch, sondern tut es auch weiterhin. Wenn den Schäfern nicht einmal die materiellen Verluste ausgeglichen werden, die tatsächlich entstehen, können wir nicht erwarten, dass irgendjemand Akzeptanz für den Wolf entwickelt.“

Die Politikerin und der Forscher haben fast eine Stunde lang vor laufender Kamera über Wölfe debattiert. Über Wölfe in Europa, in Deutschland, in Thüringen. Wie rasch sich Wölfe vermehren, ihre Territorien ausbreiten, zu einer Gefahr werden können. Und wie man Probleme angehen kann, präventiv durch Aufklärung, abschließend durch Handeln.

Zwei Kinder wurden in Polen von einem Wolf gebissen

Im Südosten von Polen hat erst vor wenigen Tagen ein Wolf, der nicht an Tollwut erkrankt war, zwei Kinder gebissen, ein achtjähriges Mädchen ins Bein, danach, zwei Kilometer entfernt, einen zehn Jahre alten Jungen. Die Kinder, nicht lebensgefährlich verletzt, mussten in einem Krankenhaus versorgt werden. Derselbe Wolf, vermuten Experten, habe bereits zwei Wochen zuvor eine Touristin angefallen. Nach dem Angriff auf die Kinder haben polnische Jäger den Wolf binnen Stunden getötet.

„Wer behauptet, Wölfe würden Menschen nichts tun, der spielt mit dem Feuer“, sagt Görner. „Wir haben seit dem Jahr 2000 reproduzierende Wölfe in Deutschland. In dieser Zeit hat es hier tatsächlich keine Probleme zwischen Wölfen und Menschen gegeben. Aber nur Spinner, die Menschen verdummen wollen, behaupten, dass Wölfe Menschen nicht angreifen.“ Der Wolf, sagt Görner, sei heute das gleiche Raubtier wie vor Jahrhunderten.

Wie schnell die Lage sich zuspitzen kann, hat sich in Thüringen vor einem Jahr gezeigt, und zwar in der Nähe von Ohrdruf, wo die Wölfin seit Mai 2014 lebt, die ersten drei Jahre äußerst unauffällig. Aber plötzlich, im Juli 2017, begann eine beispiellose Jagd auf Schafe und Ziegen, die während der Nacht in ihren Pferchen auf den Wiesen ruhten. Bis zum Ende der Weidesaison im November riss die Wölfin mehr als 80 Weidetiere.

Erst hatte man keine Erklärung für ihr Verhalten, zumindest keine Beweise. Schließlich präsentierte das Umweltministerium Fotos der Wölfin und Fotos von Welpen.

Von offizieller Seite stellte man schließlich fest, dass der Vater kein Wolf war, sondern ein streunender Haushund aus der Region. Und da aus diesem Grund die Raubtiere kein Rudel im üblichen Sinn bilden konnten, musste die alleinerziehende Wölfin das Überleben ihrer Welpen sicherstellen. Vielleicht war das der Hauptgrund, dass im vergangenen Sommer mindestens in zwei Nächten jeweils ein Dutzend Schafe gerissen wurde, viel mehr als die Wölfe für ihr Überleben brauchten.

In Gossel und Wölfis, auch in anderen Dörfern, die im Jagdrevier der Ohrdrufer Wölfin lagen, ging daraufhin Angst um. Manche Eltern sagten, sie würden ihre Kinder nicht mehr ohne Aufsicht draußen spielen lassen.

In diesem laufenden Jahr wurde nichts Vergleichbares beobachtet, bisher jedenfalls nicht. Vielleicht gibt es tatsächlich keinen Wolfsnachwuchs. Die Schäfer trauen dem Wolfsfrieden aber noch nicht, sie argwöhnen die Ruhe vorm Sturm. Naturschützer hoffen hingegen: „Wir haben befürchtet, dass die Wölfin, wenn sie sich einmal auf Schafe spezialisiert hat, auch in diesem Jahr wieder vor allem viele Nutztiere reißt. Aber offensichtlich ist das nicht so.“

Wölfe und Schafe – man muss beide betrachten, sind Wissenschaftler Görner und Politikerin Scheringer-Wright überzeugt. Nicht isoliert betrachten, sondern in ihrer Wechselwirkung und vor allem innerhalb des Gesamtsystems Artenschutz.

„Die Highlights des Naturschutzes in Thüringen sind die Halb- und Trockenrasenflächen“, sagt Martin Görner. „Dort wachsen die meisten die Orchideen, dort kommen die meisten Tierarten vor. Um diese Flächen zu erhalten, sind Schäfer für den Naturschutz enorm wichtig.“ Denn wenn diese Rasenflächen nicht ständig abgeweidet werden, wuchern sie zu, mit der Folge, dass viele Tier- und Pflanzenarten sterben.

Reine Wolfsschützer, die jeden einzelnen Wolf für schützenswert halten, fordern in der Regel: Die Schäfer müssen lernen, sich mit dem Wolf zu arrangieren und die Herde zu sichern.

Nur sind stromführende 1,20 Meter hohe Schutznetze unhandlich und schwer. Auf- und Abbau kosten Zeit, ein bis zwei Stunden, in der Regel täglich. Denn die etwa 90 000 Schafe, die in Thüringen landschaftspflegend fressen, sind vertraglich zur Wanderschaft verpflichtet. Unentwegt Zäune errichten kostet Zeit. „Und damit Geld“, sagt Johanna Scheringer-Wright mit Blick auf die Netze. Dabei seien Schäfer der am schlechtesten bezahlte Berufszweig in der Landwirtschaft.

Eine Sache mit den Netzen leuchtet Görner ohnehin nicht ein: Die Stromschutznetze, sofern sie mindestens 1,20 Meter hoch sind, werden zwar staatlich gefördert, aber schützen Schafe kaum vor Wölfen. „Ein Wolf überspringt ohne Problem einen zwei Meter hohen Zaun.“ Thüringer Schäfer schwören Stein auf Bein, dass die Ohrdrufer Wölfin solche 1,20 Meter hohen Netze bisher schon mindestens dreimal überwunden und Schafe gerissen hat.

Doch Experten aus dem Umweltministerium von Anja Siegesmund (Grüne) behaupten, das sei bislang nur einmal passiert. In den übrigen Fällen mit gerissenen Schafen im Pferch hätten die Schäfer die Netze vermutlich zu locker gespannt, so dass sie durchhingen und das Mindestmaß von 1,20 Meter unterschritten. 1,18 Meter sind keine 1,20 Meter! heißt es.

„Die Schäfer sind die Leidtragenden. Diese Gängelung der Schäfer muss aufhören“, fordert Johanna Scheringer-Wright. „Sonst gibt es keine Akzeptanz für den Wolf. Wichtig ist, dass großzügig entschädigt wird.“ Vor allem wenn nach einem Wolfsangriff der Stress bei Schafen dazu führt, dass sie keine Lämmer gebären. Dieser sogenannte Verlammungsschaden kann einige Zehntausend Euro betragen. Das Umweltministerium arbeitet seit Monaten daran, eine Vorbildregelung aus zwei norddeutschen Ländern auf Thüringen zu übertragen.

Ohne Schäfer, stellt Görner klar, funktioniere kein Artenschutz. Um die Trockenrasenflächen zu erhalten, die für den Artenschutz in Thüringen herausragend wichtig sind, sieht der Forscher nur zwei Möglichkeiten.

Variante 1: Die Flächen werden von einem zwei Meter hohen Zaun gesichert, so dass die Schafe sicher grasen können. Aber wie, fragt Görner, passe das zu der Forderung, dass die offene Landschaft nicht zerschnitten werden soll? „Wenn das allerdings politischer Wille sein sollte, müsste die Politik das bezahlen, nicht die Schäfer.“

„Die Zahl der Wölfe muss begrenzt werden“

Variante 2: „Die Wissenschaft muss unter Artenschutzgesichtspunkten definieren, wo in Deutschland Wölfe leben sollen und wo es wolfsfreie Gebiete geben kann“, sagt Görner. Bei Hirschen, Wildschweinen und anderen Tieren werde es ebenso gemacht. „In einer Kulturlandschaft wie in Deutschland muss die Anzahl der Wölfe begrenzt und die Bestandsentwicklung der Art reguliert werden, vor allem durch Bejagung.“

Rechtlich ist das aber derzeit nicht möglich. Denn in Deutschland genießt der Wolf maximalen Schutz, vor allem auf der Grundlage von Anhang IV der Flora-Fauna-Habitatrichtlinie, kurz FFH-Richtlinie.

Dort sind Tier- und Pflanzenarten aufgelistet, die europaweit unter strengstem Schutz stehen, weil sie flächendeckend als gefährdet gelten. In Deutschland genießen den höchsten Schutzstatus 134 Tier- und Pflanzenarten, darunter 19 Säugetierarten (ohne Fledermäuse) wie Braunbär, Luchs, Wildkatze und Wolf.

Wölfe sind überall in Europa geschützt, aber nicht in allen Ländern gleichermaßen. In Schweden dürfen nach einer Regelung, die seit 2010 gilt, 300 Wölfe leben. Um den Bestand zu regulieren, werden jedes Jahr 20 bis 30 Tiere geschossen. Nach Meinung der EU-Kommission ist diese Lizenz- und Quotenjagd allerdings „EU-rechtlich bedenklich“, teilte das Bundesamt für Naturschutz gestern mit. Deshalb werde „derzeit in einem Vertragsverletzungsverfahren geprüft, ob diese Praxis weiterhin ausgeübt werden kann“.

„Der Wolf ist in Europa nicht bedroht, auch nicht in Deutschland“, sagt Görner. „Der Wolf hat eine der besten Reproduktionsbiologien. Sie liegt bei 28 bis 30 Prozent. Das gilt weltweit.“ Das bedeutet: Jedes Jahr wächst der Bestand um ein Drittel an. Wie viele Wölfe in Deutschland leben können, ist umstritten. 4000? Derzeit sind es vermutlich etwa tausend.

Johanna Scheringer-Wright, die Politikerin, und Görner, der Forscher, sind sich einig: „Der Wolf gehört natürlich zur Fauna Deutschlands und wird auch in Thüringen bleiben.“

„Die Menschen müssen sich darauf einstellen“, sagt Scheringer-Wright. Deshalb sei Aufklärung über den richtigen Umgang mit dem Wolf immens wichtig. „Die Menschen sind von der Natur entfremdet und haben sich vom Wolf ein Bild erschaffen, das der Realität nicht entspricht.“

„In manchen Gegenden müssen wir etwas für den Wolf tun“, sagt Görner. „Aber in manchen Gebieten müssen wir aus unterschiedlichsten Gründen früher oder später Wölfe jagen.“