Winterlicher Charme im Südkreis

Nur oberhalb von 400 Metern bedeckte in der Nacht zum Mittwoch eine leichte Schneedecke das Weimarer Land. Stefan Eberhardt hielt sie in Hochdorf am südlichen Rand des Weimarer Landes fest. Zwar reichten die wenigen Flocken nicht zum Rodeln oder Skifahren, aber die gezuckerte Landschaft hatte durchaus winterlichen Charme. – Für heute Abend haben die Wetterfrösche erneut Erwartungen auf zartes Weiß geweckt.