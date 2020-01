Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wölfe greifen Hund an – GoPro-Kamera filmt zehnminütigen Kampf

Eigentlich wollte Klaras Besitzer Tommy Berglund in den Wäldern von Sunne in Schweden auf Elchjagd gehen. Die Jagdhündin streifte durchs Unterholz und war irgendwann verschwunden. Als der Besitzer das Tier wiederfand, glaubte er zunächst, sie sei von einem Elch getreten worden. Dann sah er die vielen Bisswunden und konnte kaum glauben, was die Kamera an Klaras Halsband aufgezeichnet hatte: Zwei Wölfe hatten das Tier angegriffen, die Hündin wehrte sich nach Leibeskräften, balgte sich, hechelte, winselte und rannte weg.

youtube Tommy Berglund schnappte seine Klara, trug sie zum Auto und brachte sie zum nächsten Arzt. Der zählte rund 20 Wunden, aber die Hündin überlebte. Dem Magazin „Svensk Jagd“ vom schwedischen Jagdverband sagte Berglund, er werde Klara nicht noch einmal in diesem Gebiet mit zur Jagd nehmen: „Sie ist schließlich ein Familienmitglied und es wäre sehr leer geworden, wenn ich sie nicht wieder mit hätte nach Hause nehmen können.“