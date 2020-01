Ziegenbock Bobbie bekommt neues Zuhause im Eichsfeld

Mit großem Interesse und Neugier erkundet Ziegenbock Bobbie sein neues Zuhause. Besonders angetan haben es ihm die zwei Ziegendamen, die nun seine Mitbewohner sind. Mit ihnen teilt er sich nicht nur einen Stall, sondern ein ganzes Stallsystem, mehrstöckig, mit großem Garten und jeder Menge Auslauf. Aber das ist nicht selbstverständlich, sondern einer Rettungsaktion zu verdanken, die Teamarbeit erforderte.

Am Donnerstag, vergangener Woche kam Bobbie in seinem neuen Zuhause an. Und seine Rettung, die tierärztliche Versorgung und die anschließende Unterbringung sind das Resultat einer Zusammenarbeit mehrerer Tierschützer. „Es ist der erste Erfolg einer Vernetzung aus hauptberuflichen, ehrenamtlichen und privaten Tierschützern“, sagt Sabrina Schröder, Projektleiterin der Stiftung für Bären im Alternativen Bärenpark Worbis. Der Grundstein für das Netzwerk wurde am 17. November vergangenen Jahres gelegt, im Rahmen des ersten Tierschutzbrunchs im Bärenpark.

Ziegenbock Bobbie in der Nähe von Helmstedt eingefangen

Und wo kommt Bobbie eigentlich her? „Wochenlang wurde in der Nähe von Helmstedt ein verwilderter Ziegenbock gesichtet“, so Sabrina Schröder. Längere Zeit habe er sich bei einer Familie und deren Ziegen aufgehalten und wurde schließlich dort gefangen. „Denn die Gefahr war groß, dass der Bock auf die nah gelegene Bundesstraße laufen könnte.“

Das Veterinäramt wurde benachrichtig, welches sich an die Tierschützer vom Projekt Worbis wandten. Das Team rückte aus, konnte in einer recht spektakulären Aktion das Tier einfangen und brachte es in die eigene Einrichtung, wo Bobbie zunächst in Quarantäne kam. Dort wurde der scheue Ziegenbock veterinärmedizinisch versorgt und kastriert.

Neues Zuhause über Tierheim Heiligenstadt vermittelt

Und dann nahm die Kontaktkette ihren weiteren Lauf. Das Team aus Worbis setzte sich mit den Teilnehmern des Tierschutzbrunches in Verbindung und erhielt bald eine erfreuliche Antwort aus Heiligenstadt: Das dortige Tierheim hatte eine verhaltensgerechte Unterbringung gefunden.

Nachdem der Tierarzt grünes Licht gegeben hatte, wurde Bobbie zur privaten Tierfreundin Jutta Beinker nach Volkerode vermittelt, die jahrelange Erfahrung im Umgang mit Ziegen hat. Hier hat er nun ausreichend Platz, frische Wiesen und die Gesellschaft von Artgenossen. „Die Aktion hat unkompliziert und schnell geklappt. Das neu gewonnene Netzwerk vom Tierschutzbrunch hat bärenstark funktioniert. Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit und freuen uns auf weitere Aktionen im Zeichen der Tiere“, so Sabrina Schröder.