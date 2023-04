100.000 Bäume: Kirschblüte im Witzenhäuser Land hat begonnen

Weiße Pracht: Im nordhessischen Witzenhäuser Land blühen Tausende Kirschbäume und ziehen so viele Besucher an.

Witzenhausen. Weißes Blütenmeer öffnet seine Knospen: Im Kirschenland ist Blütezeit. Zudem gibt es Wanderwege sowie einen Radweg und ein Kirschkino.

Die Kirschblüte im Witzenhäuser Land hat begonnen. Auch in diesem Jahr werden in dem selbsternannten „Kirschenland“ im nordhessischen Werra-Meißner-Kreis wieder mehr als 100.000 Kirschbäume blühen. Das weiße Blütenmeer in einem der größten hessischen Anbaugebiete zieht alljährlich viele Besucher an.

„Aktuell blühen die frühen Sorten“, sagte Charlotte Graulich vom Geo-Naturpark Frau-Holle-Land. „Wenn es wärmer wird, wird die Blüte Anfang kommender Woche zunehmen.“ Die Vollblüte werde voraussichtlich bis zum 20. April erreicht.

An den Kirschbaumplantagen führen vier Rundwege vorbei, auf denen auch über 100 Jahre alte Bäume zu sehen sind. Zudem gibt es Wanderwege sowie einen Radweg und ein Kirschkino. Dort läuft der knapp 20-minütige Film „Kirschen, Landschaft und Genüsse“ bei freiem Eintritt in Dauerschleife. Er erzählt von der Region und vom Kirschenanbau in Witzenhausen. Der hat eine lange Tradition. Erstmal urkundlich erwähnt wurde er laut Graulich im Jahr 1573 - also vor genau 450 Jahren.

Die Landwirte hoffen in diesem Jahr auf eine gute Ernte. „Die Obstbauern sind derzeit jeden Tag auf den Plantagen und prüfen die Bäume auf Schäden“, so Graulich. „Bisher sind sie aber gering, und es sieht gut aus.“ Die weitere Entwicklung hänge vom Wetter ab. So seien bis zu den „Eisheiligen“ Mitte Mai noch Nachtfröste möglich, die Schäden verursachen könnten. (dpa)