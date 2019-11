Debatte: Spätestens wann müssen Polizisten am Tatort sein?

Wann die Polizei am Einsatzort sein muss, das ist derzeit nicht definiert. In der Politik gibt es aber eine Öffnung für eine Debatte.

Eine Debatte darüber, wann die Polizei nach einer Alarmierung am Einsatzort sein muss, schwelt seit dem Terroranschlag von Halle im Oktober – denn Hilfsfristen sind nicht definiert. „Bundesländerübergreifend gibt es keine Interventionszeiten“, sagt der Polizeiwissenschaftler Martin Thüne, der an der Polizeischule in Meiningen lehrt, im Gespräch mit dieser Zeitung. Dass es bisher auch keinen großen Drang danach gibt, das zu regeln, liegt aus seiner Sicht daran, „weil das regelmäßig einen Mehrbedarf an Personal bedeuten würde“.