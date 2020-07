Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizisten wegen sexuellen Missbrauchs zu Haftstrafen verurteilt

Wegen sexuellen Missbrauchs unter Ausnutzung ihrer Amtsstellung und Vorteilsannahme sind zwei suspendierte Polizeibeamte am Montag von der 2. Strafkammer zu Haftstrafen verurteilt worden. Der Anklagevorwurf der gemeinschaftlich begangenen Vergewaltigung wird fallen gelassen. Die angeklagten Beamte müssen zwei Jahre und drei Monate hinter Gitter.

Anklage wegen gemeinschaftlicher Vergewaltigung fallengelassen

Staatsanwaltschaft und Verteidigung hatten bereits in ihren Plädoyers Rechtsmittel gegen mögliche Urteile des Gerichts angekündigt, weil die Hauptbelastungszeugin in dem Verfahren nicht im Prozess befragt werden konnte. Ihr Aufenthaltsort ist trotz des Einsatzes der Zielfahndung bisher nicht bekannt.

Sollten die Urteile Rechtskraft erlagen, würden die suspendierten Beamten aus der Polizei entlassen. Derzeit steht fest, dass sie während eines Einsatzes Sex mit einer Frau hatten, die eine Verdächtige gewesen ist. Statt das zu unterbinden, filmte der dienstältere Beamte die Situation mit seinem Handy, als er hinzukam. Danach beteiligte auch er sich an den sexuellen Handlungen, räumte er vor Gericht ein.

Mehrere Dutzend Demonstranten vor Gericht

Vor der Urteilsverkündung protestierten mehrere Dutzend Demonstranten vor dem Gericht auf dem Erfurter Domplatz unter dem Motto: „Das darf’s noch nicht gewesen sein! Gegen jede Form von Gewalt durch Polizei und Justiz“. Sie kritisieren einen „unzureichenden Urteilsspruch in einem unzureichendem Verfahren“. Den Verteidigern werfen sie vor, versucht zu haben, die Frau, die aus Sicht des Gerichts Opfer eines sexuellen Übergriffs wurde, zur Täterin zu verkehren und ihr jegliche Glaubwürdigkeit abzusprechen.

Für den jüngeren der beiden Beamten hatte sein Verteidiger im Plädoyer erklärt, dass er eingesehen haben, einen Fehler gemacht zu haben und dass er auch bedauere, mit seinem Handeln dem Ansehen der Polizei geschadet zu haben. „Ich hoffe, dass dieser Horror jetzt endliche für meine Familie ein Ende hat“, erklärt am Montag der Ältere der beiden Angeklagten mit seinen letzten Worten.

Verteidigung hatte Freispruch gefordert

Ihre Verteidiger hatten Freisprüche gefordert. Die Staatsanwaltschaft jeweils zur Bewährung ausgesetzte Haftstrafen von zwei Jahren.

Die Polizisten mussten sich unter anderem wegen gemeinschaftlich begangener Vergewaltigung im besonders schweren vor Gericht verantworten. Beide sollen Ende September des Vorjahres eine damals 32-jährige Frau während einer polizeilichen Maßnahme in ihrer Wohnung in Marlishausen (Ilm-Kreis) sexuell missbraucht haben. Die Frau, die im Verdacht steht, gefälschte Ausweispapiere zu benutzen, zeigte die beiden Beamten am darauffolgenden Tag an.

Die Angeklagten haben die Vergewaltigung stets bestritten, aber einvernehmlichen Sex mit der 32-Jährigen während der Polizeimaßnahme eingeräumt.

