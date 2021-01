Prozess gegen mutmaßlichen Drogendealer: Waffenfund in Erfurt war offenbar verdeckte Polizeiaktion

Ein 30-jähriger Zeuge sagte am Dienstag vor der der Schwurgerichtskammer am Landgericht Erfurt aus.

Ein vermeintlicher Waffen- und Geldfund in der Erfurter Innenstadt könnte Bestandteil einer verdeckten Polizeiaktion gewesen sein, um einen mutmaßlichen Drogendealer zu überführen. Ende Januar des Vorjahres meldete die Erfurter Polizei, dass nach einem Zeugenhinweis in den Gepäckfächern am Erfurter Rathaus eine Schreckschusspistole und mehrere Zehntausend Euro sichergestellt worden sein sollen. Danach war von der Sache offiziell nichts mehr zu hören.

Bis zu diesem Dienstag: Ein 30-jähriger Zeuge sagte vor der der Schwurgerichtskammer am Landgericht Erfurt aus, dass das Geld für ihn als Bezahlung eines Drogengeschäfts gedacht gewesen war. Ein gewisser Denis soll die Summe in einem der Gepäckfächer deponiert haben. Was der Zeuge, der inzwischen selber als mutmaßlicher Drogendealer vor Gericht steht, damals nicht wusste, Denis soll ein verdeckter Ermittler der Polizei gewesen sein.

Deponierte die Polizei das Geld selbst?

Die Sicherstellung von mehreren Zehntausend Euro und von einer Schreckschusspistole mitten in Erfurt spielte nach der offiziellen Pressemitteilung der Polizei in den Medien eine große Rolle. Immerhin wurden Zeugen gesucht, die gesehen haben könnten, wer das Geld und die vermeintliche Waffe dort deponiert haben könnte. Stimmt die Aussage des Zeugen, der umfassend über seine Wahrheitspflicht vor Gericht belehrt wurde, wäre es die Polizei selber gewesen, die das Geld deponiert hatte, es sei denn, der Vorfall wurde nur inszeniert.

Denn der Zeuge erhielt nach eigenen Angaben nach dem vermeintlichen Fund in den Gepäckfächern kein Geld für seine Lieferung Crystal Meth an den verdeckten Ermittler. Das habe ihn in finanzielle Schwierigkeiten gebracht, erzählte der 30-Jährige dem Gericht. Als Folge davon will er ein weiteres Drogengeschäft im Kilobereich mit Denis in Angriff genommen haben. Der Zeuge sprich immer wieder „von dem Polizisten“.

Wären Geschäfte ohne Polizeibeteiligung zustande gekommen?

Ob sich der Vorfall so zugetragen hat, wurde am Dienstag vor Gericht nicht geklärt. Denn die beiden eigentlich vor der Schwurgerichtskammer Angeklagten sollen erst in das Nachfolgegeschäft mit hineingezogen worden sein. Entsprechend skeptisch reagierten die beiden Verteidiger im Gerichtssaal.

Weil neben dem mutmaßlich verdeckten Ermittler auch noch mindestens eine „Vertrauensperson“ - also ein Polizeispitzel - in das Drogengeschäft mit eingebunden gewesen sein soll, stellt sich die von einem der Anwälte geäußerte Frage: Wäre das Drogengeschäft ohne Vertrauensperson und verdeckten Ermittler überhaupt zustande gekommen?

Äußerst kritisch sehen die Anwälte auch, dass der Zeuge durch die vermeintliche Polizeiaktion vom Januar 2020 um sein Geld für ein Drogengeschäft gebracht wurde. Das hätte für den Mann lebensgefährlich sein können, weil er seine Lieferanten bezahlen musste, was er aber nicht konnte. Das alles nur, um ein noch größeres Geschäft offenbar unter den Augen der Polizei anzubahnen, sollte die Zeugenaussage stimmen.

Ein Problem, das auch von der Schwurgerichtskammer gesehen wird. Denn die Richter sammeln nicht nur Beweise gegen die Angeklagten sondern auch zu ihren Gunsten. Deshalb befragten das Gericht und anschließend auch die Anwälte den Zeugen knapp drei Stunden lang. Trotz seines Aussageverweigerungsrechts antwortete der 30-Jährige auch auf die meisten der Fragen.