Filmmusik von Brian Eno: Toilettentaucher, Apollo-Mission und Wüstenplanet

Erfurt. Ein Album mit einer kleinen Auswahl an Filmmusiken aus dem großen Werk Brian Enos ist erschienen.

Das Schaffen des Klangkünstlers, Produzenten und Soundästhetikers Brian Eno in Gänze zu ergründen übersteigt beinahe das menschlich Mögliche. Zu verästelt sind die Projekte und Kollaborationen, zu vielfältig die Interessen des Musikenthusiasten. So verhält es sich allein schon mit einzelnen Genres, in denen er sich bewegt, etwa seinen Kompositionen fürs Kinematographische.