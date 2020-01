Kleinstadthexen kommen nach Kirchgandern

Auf der Bühne des Dorfkrugs in Kirchgandern hat sich schon allerhand ereignet. Nächsten Samstag sind es die Kleinstadthexen, die das Zwerchfell malträtieren wollen. Dahinter steckt der Theater- und Freundschaftsclub Gasparone, der nun seit 71 Jahren existiert und nun zum 31. Mal in Kirchgandern gastiert.

Der Termin jedes Jahr im Januar, so sagt Karl-Horst Nolte aus Kirchgandern, ist nicht nur eine wunderschöne Tradition, sondern hat über die Jahre tiefe Freundschaften zwischen den Schauspielern aus dem Nachbarlandkreis Göttingen mit Einwohnern von Kirchgandern hervorgebracht. Und es sei sowieso jedes Mal ein Fest, wenn die „Gasparones“ kommen.

Erstes Stück im Dorfkrug gab es 1990

Der Theater- und Freundschaftsclub ist wahrscheinlich der erste in ganz Deutschland, der kurz nach dem Mauerfall seine Kostüme und Kulissen einpackte und in einem ostdeutschen Grenzort gastierte. Das allererste Stück gab es im Januar 1990. „Damals gab es die ,Hochzeitsreise ohne Mann’“, erinnert sich Nolte mit einem Lächeln. Im Dorfsaal, an dem die Zeichen der Zeit im Grenzgebiet nicht vorübergegangen waren, lachten die Kirchgänder Tränen, damals noch auf Holzbänken. „Die Gruppe war damals noch in Elliehausen zu Hause. Sie brachten zum ersten Gastspiel sogar das Bier mit.“ Seitdem kommt die Theatergruppe jedes Jahr mit einem neuen Stück wieder.

Vier Frauen mit unterschiedlichen Lebenswegen

Jetzt sind es die Kleinstadthexen. Ein bisschen etwas verrät das Programmheft. Es geht um vier Frauen aus einer Kleinstadt mit völlig verschiedenen Lebenswegen. 15 Jahre, nachdem sie die Schule verlassen haben, treffen sie sich in der Villa von Vera van Veen wieder, die eine Latenightshow moderiert. Die Adresse: Blocksberg 13. Jede prahlt erst einmal, was sie alles geschafft hat, will die anderen übertrumpfen. Doch nach und nach stellt sich heraus, dass alles ganz anders ist. Und so fängt langsam ein Plan der vier Hexen an zu reifen. Die Komödie aus der Feder von Tina Segler sei besonders für Frauen, aber auch für humorvolle Männer gedacht.

Karten gibt es an der Tageskasse

Inzwischen sind die „Gasparones“ in Grone beheimatet. Fünf Termine für das Stück stehen dort im Programm. Bevor die Mini-Tournee nach Dramfeld und Bovenden weitergeht, steht natürlich Kirchgandern im Kalender. Am 18. Januar um 18.30 Uhr geht es im Gasthaus „Zum Dorfkrug“ los. Einen Kartenvorverkauf brauche man nicht, winkt Karl-Horst Nolte ab. Die Tageskasse reiche. Denn es komme wie jedes Jahr: Spätestens 18.15 Uhr gebe es keinen Sitzplatz mehr, müssten die Fensterbänke herhalten.