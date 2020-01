Kreuzfahrtschiff muss in den Gefeller Rathaussaal

Der Saal im Gefeller Rathaus gleicht gegenwärtig einer riesigen Baustelle. Kein Wunder eigentlich bei der Aufgabe: Soll doch bis zum Auftakt der 49. Saison des örtlichen Faschingsclubs hier ein ganzes Kreuzfahrtschiff eingebaut werden. „Hier kommen Rettungsboote hin, die wollen wir dreidimensional davor hängen. Da ist das Heck unseres Traumschiffes, das noch gestaltet werden soll mit Bögen - oben etwas Geländer und die Schornsteine nicht zu vergessen“, erklärte Roland Färber vom GFC die (Werft)Baustelle am Montag an Hand einer Skizze. Damit und mit ein wenig Fantasie konnte man in etwa erahnen, auf was sich die Besucher der Galaabende im Februar hier freuen können.

Noch bis Anfang Februar ist Faschingszeit in Gefell. Tickets im Vorverkauf bekommt man bei Radio Rank im Städtchen. Foto: Uwe Lange / OTZ

Ein- bis zweimal pro Woche wird nun seit dem 27. Dezember bereits am Bühnenbild der aktuellen Saison gearbeitet, die unter dem Motto: „Zum 49. kost’s kein Geld – Auf dem Kreuzfahrtschiff um die Welt!“ steht. Blickt man ein wenig in die GFC-Historie wird schnell klar, dass die Gefeller, sicher nicht nur in der närrischen Zeit, gern andere Länder besuchen.

„Voriges Jahr war es Griechenland und diesmal schauen wir eben in jedes Land mal rein“, erklärte Präsident Fabian Börner, der als Kapitän diesen „Faschings-Liner“ von der Brücke aus samt Besatzung und gut aufgelegten Passagieren sicher über die Weltmeere führen soll. Erwähnung fand in diesem Zusammenhang das Programmteam – so elf, zwölf kreative Köpfe, die sich seit etwa letzten Mai einen selbigen machten, um zum Motto für die neue Saison zu finden. „Zum 11.11. haben wir das mit der Kreuzfahrt dann dem närrischen Volk hier bei uns verkündet“, erinnerte sich der künftige Kapitän.

Fernab von der Öffentlichkeit wird fürs Programm schon fleißig geprobt. Die Mädels in den drei Tanzgarden und die Mitglieder vom Männerballett legen sich mächtig ins Zeug! Seit September arbeitete man an den drei Video-Drehs, die auf einer an der Bordwand der „USSTANIC“ befestigten Leinwand unten aus dem Saal heraus zu sehen sein werden.

„Werft-Crew“ und Kapitän müssen bis Monatsende ordentlich zupacken, steht doch der 31. Januar als erster „närrischer Auslauftermin“. Heißt konkret: Am letzten Januar-Freitag gibt es den traditionellen Umzug durchs Städtchen, der gegen 17.30 Uhr am Gerätehaus der Feuerwehr startet. Am „Hafen-Gebäude“, man kann auch Rathaus dazu sagen, wird „Hafen-Meister“ Marcel Zapf traditionell seinen Stadt-Schlüssel loswerden – bevor es schließlich an Bord der „USSTANIC“ geht.

Auf dem Weg zur „USSTANIC“ müssen die Passagiere spätestens am 31. Januar erstmals an diesem munteren Kerl samt Schlachtruf vorbei, wenn sie an Bord gehen. Foto: Uwe Lange / OTZ

Hier wird zünftig Männerfasching gefeiert, der übrigens vor zwei Jahren Premiere hatte. Mädels dürfen erst nach dem Programm das Schiff entern. Am 1. Februar gibt es den I. Galaabend, einen Nachmittag später übernehmen die Kinder auf närrische Art und Weise die Macht an Bord. Termin für den Weiberfasching ist am 7. Februar. Fabian Börner betonte im Vorfeld, dass es hier wohl dieses Jahr einige Neuerungen geben soll – wollte aber noch nichts konkretes verraten. Man darf also gespannt sein. Der 2. Galabend an gleicher Stelle soll am 8. Februar um 20 Uhr beginnen.

Bekannt ist ja, dass Karnevalisten ein geselliges Völkchen sind - sich in der närrischen „Hoch-Zeit“ gegenseitig besuchen und ordentlich zusammen feiern. So werden beispielsweise zum Männerfasching „Kollegen“ aus Weischlitz erwartet. Und auch in Hirschberg wird man Kapitän Börner und seine Crew treffen. Nicht zu vergessen der Grand Brie in Ziegenrück, an dem das Männerballett des GFC teilnimmt.

„Im kommenden Jahr, also zum 50., möchten wir mal wirklich in die Trickkiste greifen und vieles aus dem GFC-Archiv neu beleben“, blickt der Präsident schon mal auf 2021.

Tickets im Vorverkauf bekommt man bei Radio Rank in Gefell