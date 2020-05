Fee Julia Meinfelder in der neuen Wiesenwunderblume, einem großen kreativen Spiel- und Kletterarrangement.

Neue Attraktionen im Saalfelder Feenweltchen

Das Saalfelder Feenweltchen ist mit Saisonstart Ende April um 10.000 Quadratmeter größer und einige Attraktionen reicher. Der Spiel- und Abenteuerwald der Saalfelder Feengrotten habe damit seine Fläche verdoppelt, sagt Yvonne Wagner, Geschäftsführerin der Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH.

Die neue Elfenwiese bietet nun neben sanitären Einrichtungen und Picknick-Inseln die Wiesenwunderblume, ein großes kreatives Spiel- und Kletterarrangement. Auf der Murmelbahn können die Kinder Tennisball große Holzkugeln rollen lassen. Der Glockenbaum bringt wie ein großes Windspiel unterschiedlichste Glöckchen zum Klingen. Und das Wurzelhaus ist eine weitere Hörstation des an Erzählstationen reichen Feenweltchens. Dort im Dunkeln kann man zudem über eine Camera Obscura die Außenwelt beobachten.

Seit der Eröffnung 2007 kamen rund 700.000 zahlende Gäste

Mit den Lockerungen der Corona-Beschränkungen startete der Erlebnispark rund ums Thema Feen und Trolle am 30. April in die diesjährige Saison. Auch die Feengrotten nebst Erlebnismuseum Grottoneum sind wieder geöffnet. Wobei die begleiteten Rundgänge durch die farbenprächtige Tropfsteinwelt derzeit für etwa 20 Personen ausgelegt sind.

„Das Tragen eines Mundschutzes ist keine Pflicht, wird aber empfohlen“, sagt Yvonne Wagner. Der Heilstollen gegen Atemwegserkrankungen sei ab 2. Juni wieder geöffnet. Das Feenweltchen bereichert seit mehr als zehn Jahren das touristische Angebot der Feengrotten. Seit Eröffnung 2007 kamen rund 700.000 zahlende Gäste. Dabei galt die Errichtung seinerzeit als großes Wagnis, wie sich die Geschäftsführerin erinnert.

Elfenstadt soll auf der Elfenwiese entstehen

Als Yvonne Wagner das Amt der Feengrotten-Chefin 1994 übernahm, zerbrach sie sich lange den Kopf, welches zusätzliche Angebot sie Familien unterbreiten könnte. Nach einem Disney-Park-Besuch kam ihr die Idee vom Reich der Feen. Nur nicht so schrill und bunt sollte es werden und weniger aus Plastik. „Bei uns geht es um Ruhe, ums Zuhören und die Liebe zur Natur“, sagt Wagner. So erwarten die jungen Gäste hier Klangwippe, Trollhaus, Weidendom, Riech- und Fühlkästen, Lauschbühnen oder Riesentroll Frido. Yvonne Wagner hat auch schon neue Erweiterungspläne: Auf der Elfenwiese soll in Zukunft noch eine Elfenstadt entstehen.

Feengrotten, Grottoneum und Feenweltchen sind täglich ab 10 Uhr geöffnet. Letzter Einlass: 17 Uhr.