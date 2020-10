Holbach. Mit dem ersten Spatenstich haben am Mittwoch die Arbeiten zum Bau der Ortsumfahrungen Holbach und Günzerode entlang der B 243 im Landkreis Nordhausen begonnen.

Baubeginn für letzte Ortsumfahrungen an der B 243

Mit dem Bau werde eine Lücke zwischen der Autobahn 38 in Thüringen und der Bundesstraße 27 in Niedersachsen geschlossen, teilte das Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft in Erfurt mit.

Die knapp 10 Kilometer lange Strecke ist das letzte Teilstück der neu ausgebauten B 243 und soll 2026 fertiggestellt sein. Rund 57,4 Millionen Euro investiert der Bund nach Angaben des Ministeriums in den Bau.