Baustelle an vielbefahrener Kreuzung in Erfurt könnte ab März für lange Staus sorgen

Der Gothaer Platz gehört mit zu den am meisten befahrenen Kreuzungen in Erfurt. Hier treffen Fahrzeuge aus dem Norden (B4 und A71), Westen (B7 und A71) sowie der Verkehr, welcher sich vorher durch die Innenstadt geschlängelt hat, aufeinander. Hier führen auch die Gleise der Straßenbahnlinie 2 hoch zur ega.

Und genau hier werden ab dem 2. März Reparaturen am Asphalt zwischen den Straßenbahngleisen stattfinden, teilt die Stadt auf ihrer Internetseite am Mittwochvormittag mit. Die normalerweise stadtauswärts zweispurig verlaufende Heinrichstraße wird am Gothaer Platz ab 2. März in Richtung B4 auf eine Fahrspur eingeengt.

Verkehrsteilnehmer, die aus der Stadt in Richtung B4 und B7 fahren müssen, sollten wenn möglich diesen Bereich weiträumig umfahren. Entsprechende Umleitungsschilder will die Stadt aufstellen. Autofahrer werden gebeten, die Baustellen- und Umleitungsbeschilderung zu beachten.

Die Reparaturarbeiten sollen voraussichtlich bis 20. März abgeschlossen worden sein.