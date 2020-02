Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bindersleben: Durchfahrtsstraße noch bis Mittwoch dicht

Der Rohrbruch einer Wasserleitung sorgt derzeit im Erfurter Ortsteil Bindersleben für Behinderungen im Durchgangsverkehr. Wie Erfurts Rathaussprecherin Heike Dobenecker unserer Zeitung sagte, hatte es am Freitag nach bekanntwerden des Schadens zunächst Probleme gegeben, das Leck in der Rohrleitung zu orten. Dennoch konnte die Leitung am selben Tag erfolgreich repariert werden, so Dobenecker.

Die Straßensperrung besteht aber noch immer und wird auch noch bis einschließlich Mittwoch bestehen bleiben. „Es war nicht möglich, den benötigten Asphalt früher zu bekommen“, erklärt Dobenecker. Da im Winter die Hersteller ihre Anlagen herunterfahren oder technisch warten, sei das Angebot stark eingeschränkt.

Fehlende Umleitung verärgert Autofahrer

Verärgert sind viele Autofahrer, welche den Ort täglich auf dem Weg zu ihrer Arbeit passieren müssen, über die fehlende Ausschilderung einer Umleitungsstrecke. Dies sorgt dafür, dass etliche Autofahrer, die aus Erfurt kommen, am Ortseingang von Bindersleben sich entscheiden müssen, wo sie nun lang fahren sollen. Nach links oder rechts?

Am Freitag fuhren die meisten nach rechts, vorbei am Baumarkt. Nach etwa 100 Metern ist dort aber die Durchfahrt wegen einer Einbahnstraße gesperrt, eigentlich. Denn trotz dessen durchfahren bis heute viele mit ihrem Auto diese Route verkehrswidrig. Das hatte auch die Polizei am Freitag mitbekommen und etliche Autofahrer abkassiert.

Nach unseren Informationen ist Thüringen-Wasser hier in der Verantwortung, die nötigen Schilder für eine Umleitung aufzustellen.