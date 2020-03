Corona-Vorsicht in Apolda auch in Gotteshäusern spürbar

Die mittlerweile als Pandemie eingestufte Verbreitung des Coronavirus führt zu immer neuen Allgemeinverfügungen, wie mit „Menschenansammlungen“ umzugehen sei – und natürlich machen sich die katholische und die evangelisch-lutherische Kirche auch unabhängig davon Gedanken, wie sie einen Beitrag zur Infektionskontrolle leisten könnten, auch in Apolda.

Auch wenn am Sonntag keine 500 Zuschauer erwartet wurden, hat sich Kreiskantor Mike Nych gemeinsam mit den Verantwortlichen für eine Absage des Kindermusicals „Petrus“ in der Lutherkirche entschieden. Dies wurde mit der am Freitag geltenden Verfügung des Gesundheitsamtes begründet, aber auch mit „unserer Verantwortung der Gesellschaft gegenüber“, so Mike Nych. Der Termin soll jedoch nachgeholt werden.

Kindermusical „Petrus“ in Lutherkirche Apolda sowie Konfirmandenfreizeit abgesagt

Zudem ist die Konfirmandenfreizeit abgesagt, erklärt Pfarrer Thomas-Michael Robscheit auf Nachfrage dieser Zeitung. Dabei handele es sich um eine Bestimmung, die die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland für ihren gesamten Wirkungsbereich erlassen habe.

Auch bei den Gottesdiensten will die Evangelische Kirche eine etwaige Übertragungsgefahr des Coronavirus so gering wie möglich halten. Da das Robert-Koch-Institut von ein bis zwei Metern Sicherheitsabstand spricht, sollen während der Gottesdienste jede zweite Reihe und jeder zweite Platz frei bleiben. So verringere sich die maximale Kapazität der Martinskirche in Apolda zwar von etwa 100 auf 25 Plätze, aber das werde ungefähr ausreichen, prognostiziert Thomas-Michael Robscheit. Diese Regelung gelte übrigens natürlich nicht für Paare oder Familien, die sowieso schon in einem Haushalt gemeinsam lebten.

Gottesdienst eingeschränkt, um Corona-Übertragung einzudämmen

Einschränkungen gibt es auch für die Gottesdienste im Carolinenheim. Hier wird den Bewohnern der Einrichtung empfohlen, diesen am besten vom Zimmer aus zu verfolgen, wofür es technische Geräte gebe, so Thomas-Michael Robscheit.

Es gebe außerdem größere Veranstaltungen des evangelisch-lutherischen Kirchkreises Apolda-Buttstädt, die „Wackelkandidaten“ seien. „Hier überlegen wir, ob wir diese absagen. Deswegen sollte man regelmäßig in die Zeitung schauen“, empfiehlt Thomas-Michael Robscheit.

Deutsche Bischofskonferenz erlässt zahlreiche Empfehlungen an Kirchen

Empfehlungen zu einer verstärkten Achtung von Hygiene-Vorschriften hat auch die Deutsche Bischofskonferenz erlassen und der katholischen Gemeinde in Apolda übermittelt. „Jeder Einzelne und die im öffentlichen Bereich Verantwortlichen sind aufgefordert, um der Ansteckung entgegenzuwirken“, heißt es in einem Schreiben. Grundregel sei es, Kirchenbesucher zum Verzicht eines Gottesdienstes zu bewegen, wenn diese Symptome einer oder den Verdacht auf eine Erkrankung aufweisen. Das gelte natürlich auch für Messdiener oder etwa Priester.

„Ansonsten finden die Gottesdienste ganz normal statt“, so Diakon Daniel Pomm. Bis auf Weiteres blieben die Weihwasserbecken aber zunächst leer, um hierüber ein Ansteckungsrisiko zu unterbinden. Auch werde der Friedensgruß nicht mehr als Handschlag ausgeführt. Zudem wird auf die Mundkommunion verzichtet und als Handkommunion durchgeführt.