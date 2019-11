Eröffnung des 168. Erfurter Weihnachtsmarktes auf dem Domplatz durch den Nikolaus und dem Oberbürgermeister Andreas Bausewein. Bühnenprogramm mit Gospelchor, Handglockenchor, dem Weihnachtsmärchen Aladin und die Wunderlampe, Feuerwerk am Riesenrad und Herabsteigen des Nikolaus mit zwei Engel über die Himmelsleiter.

Weihnachtsmärkte haben auch in Thüringen eine lange Geschichte. Ihre Rolle hat sich über die Jahrhunderte gewandelt – von der Versorgung zum Vergnügen. Ein Blick zurück.

Im Glanze der Lichter: Weihnachtsmärkte haben in Thüringen eine lange Tradition

Wie heute boten auch in früheren Zeiten Weihnachtsmärkte die Gelegenheit, sich mit Geschenken einzudecken und dabei auch ausgefallenere Wünsche zu befriedigen. Vom Weimarer Dichterfürsten Johann Wolfgang Goethe ist ein Brief vom November 1830 überliefert, in dem er hofft, dass auf dem Frankfurter Weihnachtsmarkt „gewiß solche Kästchen zu haben seyn, worin mancherlei Geräthschaften zu Taschenspieler-Künsten mit Anweisung zum Gebrauch beysammen sind.“ Ein solches wünsche er baldigst durch die fahrende Post zu erhalten. Erste Weinachtsmärkte gab es wohl schon im frühen Mittelalter. Seit dem 14. Jahrhundert kennt man den Brauch, Handwerkern wie Korbflechtern, Spielzeugmachern oder Zuckerbäckern die Erlaubnis zu erteilen, auf dem Marktplatz Verkaufsstände zu errichten, um dort ihre Erzeugnisse und Produkte vor dem Fest zu verkaufen.