Neuschnee wird in der kommenden Nacht teilweise für gefährliche Glätte sorgen. (Symbolfoto)

In der kommenden Nacht Glättegefahr durch Neuschnee und Frost

Erfurt. Die Meteorologen rechnen in der kommenden Nacht auf Samstag mit Neuschnee und frostigen Temperaturen. Dadurch steigt die Gefahr vor gefährlicher Glätte.

Unter dem anhaltenden Einfluss von Tiefdruckgebieten mit Zentren über Nordsee, Südskandinavien und Ostsee wird zunehmend kältere Meeresluft nach Thüringen gelenkt. Die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst rechnen bis Samstagvormittag gebietsweise mit Neuschneemengen von bis zu drei Zentimetern. Dadurch kann es zu Glatteisbildung durch überfrierende Nässe kommen. Die Temperaturen sinken auf bis zu minus 5 Grad. Stellenweise bildet sich bis in Morgenstunden hinein teils dichter Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern.

Der Himmel über Thüringen ist am Samstag bedeckt. Bis zum Mittag kann es weiter leichte Schneefälle geben, die aber im weiteren Tagesverlauf nachlassen. Die Temperaturen klettern den ganzen Tag nicht über die 0-Gradgrenze. Die Nacht zum Sonntag gibt es zeitweise leichten Schneefall bei bis zu minus 7 Grad.

Auch am Sonntag ist der Himmel bedeckt und erneut kann es bei maximal minus 1 Grad gebietsweise schneien. Die Nacht in die neue Woche bringt vor allem in Ostthüringen Schnee bei Tiefstwerten von bis zu minus 8 Grad.

Die Wolken hängen auch am Montag über dem Freistaat. In den Morgenstunden ziehen die Schneefälle ab und kurzzeitig bleibt es niederschlagsfrei, ehe später erneut einzelne Schneeschauer nierderfallen. Die Temperaturen sinken auf bis zu minus 6 Grad.