Leipzig/Erfurt. Die warmen Temperaturen in Thüringen werden nach Prognosen des Deutschen Wetterdienstes in den nächsten Tagen auf unter 20 Grad zurückgehen – bei viel Regen.

Sommerwetter macht in Thüringen eine Pause

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag informiert wird sich das warme Sommerwetter in den kommenden Tagen aus Thüringen verabschieden. Am Samstag ist es meist überall noch freundlich, ehe nachts die ersten Regentropfen vom Himmel fallen werden. Lediglich im Eichsfeld und Südharz ist es tagsüber bereits stark bewölkt, vereinzelt kann es dort auch bereits regnen.

Im restlichen Freistaat gibt es längere sonnige Abschnitte und es bleibt trocken. Die Höchsttemperaturen steigen auf bis zu 27 Grad an und der Wind weht mäßig aus Südwest. In der Nacht zum Sonntag ist es überwiegend stark bewölkt, gebietsweise regnet es. Die Temperaturen sinken dann auf maximal auf angenehme 15 Grad.

Der Sonntag beginnt mit wolkenverhangenem Himmel und vor allem morgens und abends kann es gebietsweise etwas regnen. Die Temperaturen steigen wieder auf maximal 27 Grad an. Der Wind weht zunächst mäßig, frischt aber im Tagesverlauf weiter auf, sodass in den Kammlagen sogar mit stürmischen Böen gerechnet werden muss. In der Nacht zum Montag ist der Himmel über Thüringen stark bewölkt, wobei gebietsweise etwas Regen fällt.

Die neue Woche startet wechselnd bewölkt, am Nachmittag fällt schauerartiger Regen. Die Temperaturhöchstwerte gibt der DWD mit 23 Grad an. Der Wind weht mäßig bis frisch aus West- und Nordwest. In der Nacht zum Dienstag fällt der Regen anfangs noch schauerartig, später wird es jedoch zunehmend trocken bei vielen Wolken.

Auch am Dienstag zeigt sich der Himmel über Thüringen stark bewölkt. Die Sonne zeigt sich nur gelegentlich, es bleibt aber meist trocken. Die Temperaturen steigen dann auf maximal 21 Grad, stellenweise nur auf 18 Grad an. Der Wind schwächt zum zum Abend hin immer mehr ab. Die Nacht zum Mittwoch ist stark bewölkt und trocken.