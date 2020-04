Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stürmischer Wind bringt Wärme durch viel Sonne und klare Nächte nach Thüringen

Erfurt. So wird es nach Angaben vom Deutschem Wetterdienst (DWD) in der Nacht zum Dienstag verbreitet gute Sicht auf die Sterne geben. Die Tiefstwerte liegen bei 0 Grad, gebietsweise kann Frost in Bodennähe entstehen.

Am Dienstag ist es überall sonnig bei maximal 18 Grad. Der Wind kann teils böig aus Osten wehen, wobei laut DWD auch Wind- und Sturmböen nicht auszuschließen sind. Der Himmel ist auch in der Nacht zum Mittwoch wolkenlos. Gebietsweise kann es wieder Frost in Bodennähe geben.

Auch der Mittwoch ist von viel Sonnenschein geprägt. Es wird zudem einen Temperaturanstieg auf maximal 19 Grad geben, und das alles bei mäßigem Ostwind. Die Astronomen wird es freuen, denn auch die Nacht zum Donnerstag bietet überall im Freistaat klare Sicht auf die Sterne.

Der Himmel wird am Donnerstag über Thüringen vor allem die Sonne zeigen, was sich bei der Erwärmung widerspiegeln wird. Denn die Wetterexperten rechnen dann mit Maximalwerten von dann schon 22 Grad. In der Nacht zum Freitag ist der Himmel dann locker bewölkt. Gebietsweise kann sich erneut Frost in Bodennähe bilden.

Mit den Temperaturen wird es aus DWD-Sicht auch über das Wochenende hinaus weiter nach oben gehen.