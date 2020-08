Sturmtief „Kirsten“ zieht ab - das sind die Aussichten

Sturmtief Kirsten hat in Thüringen zum Glück keine großen Schäden angerichtet. (Symbolbild)

Nach Sturmtief “Kirsten“ setzt sich in den mitteldeutschen Ländern deutlich ruhigeres Wetter durch. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig am Donnerstag mitteilte, zieht der Sturm ins Baltikum weiter, der zunächst noch böige Wind schwächt sich weiter ab.

Dennoch sind etwa am Vormittag auf dem Brocken in Sachsen-Anhalt noch Sturmböen möglich und auch im Erzgebirge bleibt es zunächst noch windig. Die Bewölkung lockert langsam auf. Es bleibt meist noch niederschlagsfrei.

Die Temperaturen erreichen Werte um 20 Grad. Ab Freitagmittag kann es regnen.

