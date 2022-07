Temperaturen nähern sich 40-Grad-Marke - Nächste Hitzewelle rollt auf Thüringen zu

Erfurt. Auf Thüringen rollt die nächste Hitzewelle zu. Bereits in dieser Woche wird es sehr sommerlich, bevor es richtig heiß werden soll.

Die nächste Hitzewelle rollt auf Thüringen zu. Laut der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sollen die Temperaturen ab nächster Woche wieder in Richtung der 40-Grad-Marke steigen. In dieser Woche kann man sich schon ein wenig an die steigenden Temperaturen gewöhnen.

Wer es nicht so heiß mag, der sollte den Montag und Dienstag noch etwas genießen. Mit Höchsttemperaturen von 24 Grad am Montag und 29 Grad am Dienstag wird es noch nicht ganz so heiß. Am Montag sei laut DWD auch noch mit etwas Niederschlag zu rechnen.

Am Mittwoch können die Temperaturen dann jedoch schon über die 30-Grad-Marke klettern. Bis zum Freitag bleibt es warm, es könne jedoch auch immer wieder mal regnen.

Ab dem Wochenende sollen die Temperaturen laut der Langzeitprognose des DWD dann stetig ansteigen und es wird sehr heiß. Am Montag und Dienstag könnten sich die Temperaturen dann sogar der 40-Grad-Marke nähern.

Große Freibad-Karte für Thüringen: Hier kann geplanscht werden

