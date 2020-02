Erfurt. Der Deutsche Wetterdienst warnt am Faschingssonntag vor orkanartigen Böen in Thüringen. Diese Regionen sind betroffen.

Unwetterwarnung für Thüringen am Sonntag: Diese Regionen sind betroffen

Der Deutsche Wetterdienst hat für den Faschingssonntag eine Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen in Thüringen herausgegeben. Die betroffenen Gebiete:

Ilm-Kreis

Kreis Gotha

Kreis Hildburghausen

Kreis Saalfeld-Rudolstadt

Kreis Schmalkalden-Meiningen

Kreis Sonneberg

Stadt Suhl

sowie Lagen über 800 Meter

Die Unwetterwarnung gilt von Sonntagmorgen, 9 Uhr, bis Sonntagabend, 21 Uhr. Bereits am Samstag gab es in mehreren Regionen Thüringens stürmische Böen. Für Sonntag wird zudem mit teils kräftigem Regen gerechnet.

Diese Gefahren drohen

Der DWD warnt ausdrücklich davor, sich in den betroffenen Gebieten im Freien aufzuhalten. Es könnten zum Beispiel Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Wer im Freien unterwegs sei, sollte auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände achten. Insbesondere von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen sollte man Abstand halten. Zudem sollte man alle Fenster und Türen schließen sowie Gegenstände im Freien sichern.

So wird das Wetter

Neben dem Sturm zeigt sich das Wetter am Sonntag bedeckt und regnerisch. Die Höchsttemperaturen liegen laut DWD zwischen 9 und 13, im Bergland bei 6 bis 9 Grad. In der Nacht zum Montag fällt aus dichten Wolken gebietsweise weiterer Regen, im Nachtverlauf südwärts abziehend und nachfolgend Auflockerungen. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 5 und 2, im Bergland zwischen 3 und -2 Grad. In höheren Lagen ist mit Glätte durch überfrierende Nässe zu rechnen.

Am Montag ist es laut DWD zunächst wolkig, später bedeckt, nachmittags gibt es von Westen her etwas Regen. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 und 11, im Bergland zwischen 2 und 8 Grad. Es weht ein mäßiger westlicher Wind. In der Nacht zum Dienstag bei weitgehend geschlossener Wolkendecke anfangs nur geringer, später auch mäßiger Regen. Es ist ein Temperaturrückgang auf 7 bis 5, im Bergland bis 2 Grad bei mäßigem Südwestwind zu erwarten.

