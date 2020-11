Wechselhaftes Wetter und Frost in Thüringen

Die Menschen in Thüringen können sich am Mittwoch auf wechselhaftes Wetter und frostige Nächte einstellen. Vor allem in den östlichen Landesteilen ist mit starker Bewölkung zu rechnen, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Mittwochmorgen sagte. Im Tagesverlauf soll die Wolkendecke aber in Richtung Osten abziehen, so dass es spätestens zum Abend voraussichtlich etwas freundlicher wird. Es bleibt trocken bei Spitzentemperaturen bis 11 Grad.

Die Nacht zum Donnerstag bleibt voraussichtlich wolkenfrei, allerdings wird gerade in der Nähe von Flüssen und Seen teils dichter Nebel erwartet. Hier können die Temperaturen Tiefstwerte von 2 bis 4 Grad erreichen. In nebelfreien Gebieten hingegen könnten auch bis zu Minus 1 Grad und Luftfrost auftreten.

Auch tagsüber zeigt sich der Himmel am Donnerstag weitgehend wolkenfrei, erst zum Abend kann es wieder etwas zuziehen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 9 bis 12 Grad, es bleibt trocken. In der Nacht ist wieder mit leichtem Frost in Bodennähe zu rechnen.