Es wird nochmal deutlich wärmer in Thüringen

Leipzig/Erfurt. Es wird spätsommerlich warm in den kommenden Tagen in Thüringen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sorgt dafür trockene Luft unter einer Hochdruckzone.

So wird es laut DWD am Samstag den ganzen Tag über in Thüringen heiter und niederschlagsfrei sein. Die trockene Luft erwärmt sich dann auf maximal 28 Grad. Selbst für die Menschen im Bergland kann es mit 25 Grad nochmal deutlich wärmer werden. Die Nacht zum Sonntag ist überall gering bewölkt, örtlich muss aber mit Nebelfeldern gerechnet werden.

Am Sonntag gibt es neben einigen sehr hohen Wolken erneut viel Sonnenschein und außerdem bleibt es wieder niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen klettern dann erneut auf bis zu 28 (im Bergland 26 Grad) an. Gering bewölkt wird der Himmel auch in der Nacht zum Montag sein.

Die neue Woche startet, abgesehen von ein paar Schleierwolken, über all in Thüringen sonnig. Am Montag erwarten die DWD-Meteorologen dann Temperatur-Höchstwerte von bis zu 31 Grad. Im Bergland erwärmt sich die Luft auf maximal 27 Grad. Mit einer klaren Nacht geht es weiter in den Dienstag.