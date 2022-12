Wetteraussichten: Vor allem in der Nacht strenger Frost

Erfurt. Die Temperaturen in Thüringen sinken in den kommenden Tagen weiter im Minusbereich. Auch tagsüber klettert das Thermometer kaum noch über 0 Grad.

Mit Dauerfrost rechnen die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in den kommenden Tagen in Thüringen. Selbst am Tag soll das Thermometer dann kaum noch über die 0-Grad-Marke klettern. Am Montag muss man vor allem im Altenburger Land bis in die Mittagsstunden hinein noch mit Schneefall rechnen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen minus 6 und minus 1 Grad. Dadurch besteht bis in die Nacht hinein Glättegfahr.

Ab Dienstag herrscht laut DWD dann überall im Freistaat Dauerfrost. Bereits in der Nacht sinken die Temperaturen auf Tiefstwerte von bis zu minus 10 Grad, bei klarem Himmel und in tieferen Lagen sind auch minus 15 Grad möglich. Am Morgen wird sich nach langer Zeit wieder die Sonne zeigen. Allerdings nimmt ab dem Nachmittag die Bewölkung von Südwesten her wieder zu, es bleibt aber Niederschlagsfrei. Das Thermometer klettert auf maximal minus 2 Grad.

Strenger Frost vor allem in der Nacht

In der Nacht zum Mittwoch fällt dann aus dichten Wolken südlich des Thüringer Waldes Schnee. Ansonsten bleibt es trocken und bei minus 10 Grad weiterhin sehr kalt. Am Morgen ist der Himmel noch bedeckt, gelegentlich kann es schneien. Ab den Nachmittagsstunden geht die Bewölkung deutlich zurück. Die Luft ist je nach Höhenlage zwischen minus 6 Grad und minus 1 Grad kalt.

In der Nacht zum Donnerstag wird der Sternenhimmel laut DWD-Angaben kaum noch von Wolken verdeckt sein. Mit minus 9 Grad wird es dann wieder sehr kalt. Tagsüber wechseln sich Sonne und Wolken ab, es fällt aber kein Niederschlag. Im Süden des Landes klettert das Thermometer dann auf maximal 0 Grad, am Nordrand des Thüringer Waldes auf 1 Grad. Die anschließende Nacht wird dann mit minus 10 Grad empfindlich kalt.