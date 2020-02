Rückkehr von Jenaer Wissenschaftler aus Arktis verzögert sich

Am 15. Februar, so wäre der Plan gewesen, hätte der russische Eisbrecher „Kapitan Dranitsyn“ das deutsche Forschungsschiff „Polarstern“, das sich derzeit auf der größten Arktisexpedition aller Zeiten im Nordpolarmeer befindet, erreichen sollen und planmäßig Crew zwei gegen Team Nummer drei austauschen sollen. Der Geophysiker Steffen Graupner (47) aus Jena, der vom 24. November 2019 von Jena über das norwegische Tromsø dann zur „Polarstern“ aufgebrochen war, hätte turnusmäßig nun wieder seine Heimreise angetreten.

Die Thüringenfahne weht in der Arktis Foto: Steffen Graupner

Doch trotz zehnjähriger Vorbereitung der Expedition unter deutscher Federführung ist der Ablauf nun ins Stocken geraten und Steffen Graupner immer noch an Bord des im Eis eingefrorenen Hightech-Schiffes. Wie seine Heimreise verläuft und wann er in Jena wieder aufschlagen wird, ist noch nicht vorhersehbar.

Die „Polarstern“ ist seit 163 Tagen und über 4900 Kilometern auf einer einmaligen Expedition mit dem Namen Mosaic (Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate)) unterwegs: Ein Jahr driftet sie durch die zentrale Arktis, ohne eigenen Antrieb, angedockt an einer riesigen Eisscholle. Rund 100 Menschen, darunter vor allem Wissenschaftler, sind stets für zwei Monate an Bord, der erste Wechsel Mitte Dezember hatte gut geklappt.

Doch seit dieser Zeit ist das Meereis in der winterlichen Arktis auf bis zu 160 Zentimeter gewachsen, und durch stürmische Winde mit vielen dichten Presseisrücken versehen. Der Versorgungseisbrecher „Kapitan Dranitsyn“ kam in den letzten Tagen mit seinen 24.000 PS und unter voller Leistung aller sechs Hauptmaschinen kaum vorwärts zur Polarstern, die 180 Kilometer vom Nordpol entfernt auf N88°24 E36°48 liegt.

Die Besatzung des Forschungsschiffes "Polarstern". Foto: Steffen Graupner

Der Energieverbrauch des Eisbrechers von 85 Tonnen Treibstoff pro Tag ist allerdings so hoch, dass es nicht mehr für die Rückkehr nach Norwegen reichen wird und ein weiterer Eisbrecher zum Betanken hinzu gezogen werden muss. Die Stimmung an Bord der Polarstern sei entsprechend angespannt, so der Fahrtleiter Professor Christian Haas.

Unterdessen hat es es die „Kapitan Dranitsyn“ am Donnerstag tatsächlich geschafft, bis auf einen Kilometer östlich der „Polarstern“ heran zu kommen, so dass nun zehn Tonnen frische Lebensmittel mittels Spezialschlitten, Pistenbullys und in großen Containern angeliefert und auch die Mannschaft kommende Woche ausgetauscht werden kann. Theoretisch, so erzählt Steffen Graupner, hätte auf dem Forschungsschiff mit tiefgekühltem und lagerbarem Essen und eingeschränktem Essensplan die Versorgung bis Juli gesichert werden können.

Unterdessen hat der längere Verbleib im Nordpolarmeer den Wissenschaftlern ein weiteres eindrückliches Erlebnis beschert: Das erste Mal nach fast zweieinhalb Monaten völliger Dunkelheit konnten sie zum Höchststand der Sonne gegen 10 Uhr morgens den ersten zartorangefarbenen Schimmer von Licht am Horizont begrüßen: „Auf der dem Mond gegenüberliegenden Seite unserer dramatisch von Eispressrücken geprägten Landschaft erschien am Horizont zunächst ein blassgrauer Streifen, der Minuten später zunächst einen gelblichen und dann rötlichen Saum ausbildete“, schreibt der Jenaer über die erfreuliche „Entdeckung“ während seiner Eisbärenwache. Um den 10. bis 15. März wird der erste kurze Sonnenstrahl für die Besatzung der Polarstern erwartet.

Die Polarnacht hat auch schöne Momente. Foto: Steffen Graupner

Apropos Eisbären: Der russische „Eisbärenpabst“ Nikita Ovsyannikov und Freund von Steffen Graupner hatte ihn vor Antritt der Reise gebeten, jede Eisbärenbegegnung zu dokumentieren. „Während Team 1 der Mosaic-Expedition in den niedrigeren Breiten von 85 Grad Nord von Oktober bis Dezember mit neun Eisbärenbegegnungen von etwa 10 Tieren verwöhnt wurde, musste sich unser Team bislang mit einer einzigen Bärenbegegnung am 19. Januar bescheiden.

Das liegt zum einen an dem dichter gewordenen Eis, den hohen Breiten von nun 86 Grad Nord und natürlich schlicht an der geringeren Sicht in dunkler Polarnacht.

Für die Naturliebhaber und Fotografen sind die wenigen Bärenbegegnungen natürlich sehr schade – für die ungestörte wissenschaftliche Arbeit und das Logistikteam, das die Sicherheit dieser Arbeit verantworten muss, dagegen eher ein Segen“, schreibt Graupner und berichtet noch von zahlreichen Polarfüchsen und einer ungewohnten Robbenbegegnung. Bislang war man davon ausgegangen, Robben als Nahrungsquelle der Bären könnten nicht den Winter nicht in der Hocharktis verbringen, weil alles Wasser meterdick zugefroren ist und sie keine offenen Atemlöcher haben.

Nun wurde der Gegenbeweis angetreten. Steffen Graupner bekommt übrigens nochmals Gelegenheit zu Tierbegegnungen und helleren Tagen in der Arktis. Von Juli bis Oktober diesen Jahres geht er ein weiteres Mal an Bord der „Polarstern“ und ist Teil der Expedition. Doch zunächst heißt es für ihn erst einmal sicher nach Hause kommen.