Professor Winfried Speitkamp, Präsident der Bauhaus-Universität Weimar (hier bei einer Diskussion mit Ulrike Lorenz und Hasko Weber) will Weimar nach nur drei Jahren schon wieder verlassen. Er will Präsident der Uni Kassel werden (Archivfoto).

Weimar. Der Präsident der Bauhaus-Universität Weimar will die Klassikerstadt nach der Hälfte seiner Amtszeit schon wieder verlassen: Er strebt das Präsidentenamt an der Uni Kassel an.

Weimars Uni-Chef will nach Kassel

Nach nur drei Jahren als Präsident der Bauhaus-Universität Weimar will Winfried Speitkamp die Klassikerstadt schon wieder verlassen: Der 62-Jährige will Präsident der Uni Kassel werden und ist von der Findungskommission als einer von zwei Kandidaten ausgewählt worden. Am Montag sollen Speitkamp und Ute Clement (56), die derzeitige Vizepräsidentin der Uni Kassel, dem Wahlvorstand vorgeschlagen werden. Anschließend wollen beide das Gespräch mit den Mitgliedergruppen der Universität suchen.