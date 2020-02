Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Liquid-Sound-Club wieder am 7. März

„Dämmern aka Berk Offset“ tritt am 7. März in der Toskana-Therme in Bad Sulza auf. Dieses in der Zeit zwischen 20 und 23.45 Uhr. In einer Vorankündigung zur Veranstaltung heißt es: „Klangwahnsinn für maximales Euphorie-Niveau! Gott gab den Brasilianern den Samba, den Portugiesen den Fado, den Amerikanern den Country, den Afrikanern einen Haufen Trommeln. – Und was gab der Schöpfer uns Teutonen? Den Marsch und den Tusch. Und es gibt zum Glück auch noch Menschen, die es verstehen, dies durch diverse Schaltkreise zu jagen, so das etwas Neues dabei entsteht.“ Zu diesen Menschen gehöre der Produzent, Labelbetreiber und Liveact Berk Offset. Kurzum: Der Liquid-Sound-Club Bad Sulza freue sich schon auf Dämmern aka Berk Offset.